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    • 25.02.2022 23:56
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    Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii hayati önem taşıyor

    Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşa ilişkin sosyal medya hesabı Twitter üzerinden açıklamalarda bulundu. Rus işgali altındaki Ukrayna'ya destek veren Bayraktar, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Mili Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.

    Selçuk Bayraktar’dan ’Ukrayna’ mesajı!

    Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından, Rusya tarafından işgal saldırılarına uğrayan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı.



    "RUSYA'YI KINIYORUM"
    Rusya'nın saldırılarının bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe saydığını ve hukuksuz olduğunu vurgulayan Bayraktar, "İşgali en sert şekilde kınıyorum. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum" dedi.



    "BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"
    Bayraktar paylaşımının devamında, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.
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    Haberler Güncel Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii hayati önem taşıyor
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