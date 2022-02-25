Selçuk Bayraktar: Milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii hayati önem taşıyor





"BAĞIMSIZ SAVUNMA SANAYİİ HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR"

Bayraktar paylaşımının devamında, "Dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki; milli teknoloji ile güçlü ve bağımsız savunma sanayii uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu Milli Teknoloji Hamlesi" ifadelerini kullandı.



