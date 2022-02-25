Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanlarıyla randevulaşıyor: Önce Cem Özdemir sonra Kati Piri





"15 TEMMUZ'DA HATA YAPTIK"

Piri, 15 Temmuz sonrası sadece bir tweet atarak darbe girişimini "Trajedi" diye nitelendirmişti. Piri, darbe girişiminin üzerinden 2 ay sonra Türk halkına hata yaptığını itiraf ederek, 15 Temmuz'u anlayamadıklarını söylemişti. Piri, "Bu o gece yeterince iyi anlayamadığımız bir gerçeklikti. Türk halkıyla empati yapmayarak hata yaptık" demişti.