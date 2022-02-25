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    • Güncel
    • 26.02.2022 00:40
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    • 26.02.2022 00:51
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    Ekrem İmamoğlu, Türkiye düşmanlarıyla randevulaşıyor: Önce Cem Özdemir sonra Kati Piri

    CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye karşıtlığıyla bilinen isimlerle art arda görüşmeler gerçekleştirdi. İmamoğlu, Cem Özdemir'in ardından Avrupa Parlamentosu eski Türkiye Raportörü Kati Piri ile bir araya geldi. Piri, İmamoğlu için, "Yükselen popülizm ortasında umut işareti" ifadelerini kullandı. Bu gelişmenin ardından Ekrem İmamoğlu'nun görüştüğü Piri'nin Türkiye karşıtı açıklamaları ve eylemleri akıllara geldi.

    İmamoğlu, Türkiye düşmanlarıyla randevulaşıyor!

    Bir dönem Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarak görev yapan ve açıklamalarıyla sık sık Türkiye'yi hedef alan Hollandalı siyasetçi Kati Piri, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Almanya'nın Münih şehrinde düzenlenen Güvenlik Konferansında bir araya geldi.



    TÜRKİYE DÜŞMANLARIYLA ART ARDA GÖRÜŞMELER
    Piri, İmamoğlu için, "Vatandaşlarının demokratik özlemlerini temsil ediyor ve yükselen popülizm ortasında umut işareti" ifadelerini kullandı.



    İmamoğlu, aynı konferasnta Türkiye karşıtlığıyla bilinen Almanya Gıda ve Tarım Bakanı Cem Özdemir ile de bir araya gelmişti.



        FETÖ'CÜ İLE SARMAŞ DOLAŞ
        Kati Piri, Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü olarka görev yaptığı dönemde Eski CHP Milletvekili, FETÖ'cü Aykan Erdemir ile sarmaş dolaş pozlar vermişti.



        DÜNDAR VE DEMİRTAŞ'LA YAN YANA
        Piri daha önce de firari vatan haini Can Dündar ve HDPKK'nın tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile olan fotoğrafını paylaşmıştı.




        PİRİ'NİN TÜRKİYE'Yİ HEDEF ALAN AÇIKLAMALARI
        'Türkiye düşmanı' Piri, geçtiğimiz aylarda Avrupa Dış İlişkiler Konseyi'nin internet sitesinde yayımlanan makalesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalefetin desteklenmesi çağrısını yapmıştı.

        Piri, "Dikkatinizi Türkiye'deki demokratik güçleri desteklemeye çevirin" ifadelerini kullanmıştı.



            "15 TEMMUZ'DA HATA YAPTIK"
            Piri, 15 Temmuz sonrası sadece bir tweet atarak darbe girişimini "Trajedi" diye nitelendirmişti. Piri, darbe girişiminin üzerinden 2 ay sonra Türk halkına hata yaptığını itiraf ederek, 15 Temmuz'u anlayamadıklarını söylemişti. Piri, "Bu o gece yeterince iyi anlayamadığımız bir gerçeklikti. Türk halkıyla empati yapmayarak hata yaptık" demişti.



            HADSİZ BÜYÜKELÇİLERE DESTEK VERİP, KAVALA'YA ÖZGÜRLÜK ÇAĞRISI YAPTI
            Piri, Türk yargısını hedef alan 10 büyükelçiye destek vermiş, attıkları geri adım nedeniyle de rahatsız olmıştu. Bunun "utanç verici bir görüntü" olduğunu belirten Piri, sosyal medya hesabından Osman Kavala'ya özgürlük çağrısında bulunmuştu.
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