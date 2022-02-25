Halil Falyalı suikastında Sedat Peker izi: Husumetli olduğu 3 kişiden biri!

KKTC'de işlenen Halil Falyalı cinayeti soruşturmasının seyrini değiştirebilecek önemli bir ifadeye ulaşıldı. KKTC soruşturma birimi, Falyalı'nın 7 yıldır yakın korumalığını yapan Türkistan Gülce'ye, Falyalı'nın kimlerle husumeti olduğu sorusunu yöneltti.
Cinayet anında arkadaki arabasıyla patronunu takip eden Gülce, bu soruya, geçtiğimiz gün Interpol tarafından hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarılan ve Adalet Bakanlığı'nca Birleşik Arap Emirlikleri'nden geçici olarak tutuklanması istenen organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in ismini paylaştı.
Gülce, "Ağam" dediği Halil Falyalı'nın husumetli olduğu üç kişiden birinin Sedat Peker olduğunu söyledi. Falyalı'nın oteline ise cinayetten kısa bir süre önce Ferdi Altuntaş isimli şahıs tarafından tehdit telefonu geldiği ortaya çıktı.