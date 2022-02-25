Halil Falyalı suikastında Sedat Peker izi: Husumetli olduğu 3 kişiden biri!

Gülce, "Ağam" dediği Halil Falyalı'nın husumetli olduğu üç kişiden birinin Sedat Peker olduğunu söyledi. Falyalı'nın oteline ise cinayetten kısa bir süre önce Ferdi Altuntaş isimli şahıs tarafından tehdit telefonu geldiği ortaya çıktı.