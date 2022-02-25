Rize-Artvin Havalimanı’nda geri sayım: Yüzde 87’si tamamlandı

3 bin metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde pist, 265 metreye 24 metre 3 taksi yolu, 2 apron imalatları tamamlandı. Havalimanının, yöresel mimariyi yansıtan en önemli görselleri olan çay yaprağı şeklindeki giriş takı ile çay bardağı şeklindeki kulenin yapımı da tamamlandı.