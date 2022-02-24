Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesindeki son durum hakkında canlı yayında yaptığı açıklamaya "Rusya ile diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazlilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı" sözleri ile başladı.