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    • Güncel
    • 24.02.2022 15:42
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    • 24.02.2022 15:42
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    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

    Rus askerleri, Kiev yakınlarında silahlarıyla birlikte yakalandı. Askerlerin fotoğrafları paylaşıldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

    Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

    Rusya'nın askeri müdahalesinin ardından iki Rus askeri, Ukrayna tarafından esir alındı. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'ne göre, Rus askerleri, ülkenin başkenti Kiev çevresinde silahlarıyla birlikte yakalandı.

    ESİR RUS ASKERLERİ

    Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

    Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesindeki son durum hakkında canlı yayında yaptığı açıklamaya "Rusya ile diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazlilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı" sözleri ile başladı.

        Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesindeki son durum hakkında canlı yayında yaptığı açıklamaya "Rusya ile diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazlilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı" sözleri ile başladı.
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