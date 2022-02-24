Ukrayna, iki Rus askerini esir aldı

ESİR RUS ASKERLERİ
Esir askerler ve ele geçirilen silahlara ilişkin görüntüler, sosyal medyadan paylaşıldı.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu sabah Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, ülkesindeki son durum hakkında canlı yayında yaptığı açıklamaya "Rusya ile diplomatik bağlarımızı kopardık. Ukrayna tek başına bu işgale karşı duruyor. Rusya II. Dünya Savaşında Nazlilerin yaptığı gibi ülkemize saldırdı" sözleri ile başladı.