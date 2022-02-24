NATO 4. ve 5. madde nedir, içeriği nedir? NATO ülkeleri kimlerdir? NATO ülkeleri haritası... UKRAYNA NATO ÜYESİ Mİ?

Rusya ve Ukrayna savaşı son dakika gelişmeler anbean takp ediliyor. Rusya'nın bu sabah saatleri itibariyle Ukrayna'yı bombalamasının ardından tüm dünyayı kapsayan bir savaş başladı. Bu gelişmeler üzerine NATO'nun 4. ve 5. maddesi, Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri operasyonun arkasından yeniden gündeme geldi. Peki, Nato 4. ve 5. madde nedir? Kaç tane NATO ülkesi var? NATO ülkeleri kimlerdir? İşte merak edilenler!
NATO ANLAŞMASI 4. MADDE İÇERİĞİ NEDİR?
Sözleşme kapsamında 4. madde içeriği şöyle: Taraflardan herhangi biri, Taraflardan birinin toprak bütünlüğü, siyasi bağımsızlığı ya da güvenliğinin tehdit edildiğini düşündüğü zaman, tüm Taraflar birlikte danışmalarda bulunacaklardır.
NATO 5. MADDE İÇERİĞİ NE?
Anlaşma kapsamında 5. madde içeriği ise şöyle: Taraflar, Kuzey Amerika'da veya Avrupa'da içlerinden bir veya daha çoğuna yöneltilecek silahlı bir saldırının hepsine yöneltilmiş bir saldırı olarak değerlendirileceği ve eğer böyle bir saldın olursa BM Yasası'nın 51. Maddesinde tanınan bireysel ya da toplu öz savunma hakkını kullanarak, Kuzey Atlantik bölgesinde güvenliği sağlamak ve korumak için bireysel olarak ve diğerleri ile birlikte, silahlı kuvvet kullanımı da dahil olmak üzere gerekli görülen eylemlerde bulunarak saldırıya uğrayan Taraf ya da Taraflara yardımcı olacakları konusunda anlaşmışlardır. Böylesi herhangi bir saldın ve bunun sonucu olarak alınan bütün önlemler derhal Güvenlik Konseyi'ne bildirilecektir. Güvenlik Konseyi, uluslararası barış ve güvenliği sağlamak ve korumak için gerekli önlemleri aldığı zaman, bu önlemlere son verilecektir.