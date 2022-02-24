A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Konuşmasında Kiev güçlerine eve dönün çağrısı yapan Putin, amaçlarının Ukrayna'yı işgal etmek olmadığını öne sürdü. Batılı güçlere de açıkca gözdağı veren Putin, en ufak bir müdahaleye dahi derhal yanıt verileceğini sözlerine ekledi.