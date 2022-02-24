A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı
Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya arasındaki gerilimde korkulan oldu ve Rusya, Ukrayna sınırlarına girdi. Putin'in emri sonrası Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekata başladı. Peki Ukrayna'da neler yaşanıyor? Savaş ne durumda? Bölge halkı ne yapıyor? Sıcak noktada bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu anlattı. A Haber vurulan radar üssünü de görüntüledi.
24.02.2022 12:32 - Son Güncelleme: 24.02.2022 12:41
Konuşmasında Kiev güçlerine eve dönün çağrısı yapan Putin, amaçlarının Ukrayna'yı işgal etmek olmadığını öne sürdü. Batılı güçlere de açıkca gözdağı veren Putin, en ufak bir müdahaleye dahi derhal yanıt verileceğini sözlerine ekledi.
Diğer yandan çatışmaların merkezindeki Donbas'ın yanı sıra, başkent Kiev'den de patlama sesleri yükseldiği öne sürüldü. Ukrayna basını Kiev havalimanı'nda da çatışmalar çıktığını yazdı.
Peki Ukrayna yeni güne nasıl başladı? Sıcak noktada neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları