Vav TV İzle
Haberler Güncel A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Son dakika haberi... Ukrayna - Rusya arasındaki gerilimde korkulan oldu ve Rusya, Ukrayna sınırlarına girdi. Putin'in emri sonrası Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekata başladı. Peki Ukrayna'da neler yaşanıyor? Savaş ne durumda? Bölge halkı ne yapıyor? Sıcak noktada bulunan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son durumu anlattı. A Haber vurulan radar üssünü de görüntüledi.

24.02.2022 12:32 - Son Güncelleme: 24.02.2022 12:41
A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Ukrayna'nın doğusunda korkulan oldu. Rusya ayrılıkçıların kontrolündeki Donbas'a harekat emri verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesine askeri operasyon başlattı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Devlet televizyonuna konuşan Rus lider, Ukrayna'dan gelen tehditleri artık tolere edemeyeceklerini ifade etti. Cephe hattında konuşlandırılan tüm Rus birliklerine, Ukrayna sınırını geçerek Donbas'ta güvenliği sağlama emri verdiğini söyledi.

A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Konuşmasında Kiev güçlerine eve dönün çağrısı yapan Putin, amaçlarının Ukrayna'yı işgal etmek olmadığını öne sürdü. Batılı güçlere de açıkca gözdağı veren Putin, en ufak bir müdahaleye dahi derhal yanıt verileceğini sözlerine ekledi.

A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Diğer yandan çatışmaların merkezindeki Donbas'ın yanı sıra, başkent Kiev'den de patlama sesleri yükseldiği öne sürüldü. Ukrayna basını Kiev havalimanı'nda da çatışmalar çıktığını yazdı.

A Haber savaş bölgesinde! Vurulan radar üssü ilk kez görüntülendi! Gelişmeler canlı yayında aktarıldı

Peki Ukrayna yeni güne nasıl başladı? Sıcak noktada neler yaşanıyor? Günlerdir bölgede haber nöbetini sürdüren A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu son gelişmeleri aktardı.

İşte o açıklamalardan satır başları

SON DAKİKA