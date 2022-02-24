Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Uluslararası Demokratlar Birliği toplantısında önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Erdoğan Uluslararası Demokratlar Birliği toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Askeri harekatı kabul edilemez olduğunu ve reddettiğimizi söyleyerek başlamak istiyorum. Uluslararası hukuka aykırı gördüğümüz bu adım bölgenin istikrarına vurulmuş bir darbedir.

Her ikisini de dost ülkeler olarak gördüğümüz, yakın siyasi sosyal ilişkilerde bulunduğumuzu Rusya ve Ukrayna'nın bu şekilde karşı karşıya gelmiş olmasından dolayı samimi olarak üzüntü duyuyoruz.

Ukrayna'daki herkesin can güvenliği sağlanması konusunda üzerimize düşenleri yapacağız. Derin dostluk ilişkilerimiz olan Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunların diyalog yoluyla çözülmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz. Dün Putin'le olan görüşmemizde de bunları ifade etmiştim.

Türkiye tarihin derinliklerindeki diğer sayfaları bir kenara bırakarak söylüyorum Osmanlı'nın ilk asrından itibaren bir Avrupa ülkesidir. Bugün de tarihi ve sosyal bağlarımızın ötesinde Trakya Bölgesi'yle Avrupa kıtasının ayrılmaz bir kısmını oluşturuyoruz. Kimi çevrelerin ülkemizi Avrupa'dan dışlama çabaları kesinlikle art niyetlidir. Hiçbir Türk vatandaşını kendini dışlanmış, hele hele aşağılanmış hissedemez. Ana vatan, Anadolu ile gönül bağımızı sürdürürken Avrupa'yı tüm şehirleriyle kucaklamalı, benimsemeliyiz.

Uluslararası demokrat birliği olarak çatınızı ne kadar genişletirseniz, vatandaşlarımızı bu mesajları ulaştırma, geleceğe hazırlama misyonunu da o derece yerine getirebilirsiniz. PKK ve FETÖ gibi yapıların köken ve mezhep ayrımcılığı üzerinden insanlarımızı bölmeye çalışanların oyunlarını hep beraber bozacak, tuzaklarını başlarına geçireceğiz.

Sizin arkanızda 85 milyon ferdiyle Türk milleti var, sizin arkanızda hak ve hakikat davasına gönül vermiş yüzlerce milyonluk dost ve kardeş halklar var. Bu gücü gerektiği gibi harekete geçirdiğimizde önümüzde hiçbir örgüt duramaz. Artık Türkiye de unutmayın eski Türkiye değildir. Artık herhangi bir vatandaşımızın, dünyanın neresinde olursa olsun yardıma ihtiyacı olursa yanında olan bir Türkiye var.

Türkiye'nin vatandaşlarına sahip çıkması konusunda en somut örneklerden biri sağlık hizmetleridir. Biz dünyanın dört bir yanında sağlık desteğine ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yardımına koşuyoruz.

Son dönemlere baktığımızda 2021 yılında 169 vatandaşımızı, bu yılın ilk 1 buçuk ayında 27 vatandaşımızı tedavi için ülkemize naklettiğimizi görüyoruz. Her alanda benzer hizmetlerin vatandaşlarımıza sunulmasını sağladık. Kurduğumuz bilişim altyapısı öylesine verimli işliyor ki pek çok ülke benzer sistemi kurmak için bizden yardım talep etti. Türkçe'nin yanı sıra 9 farklı dilde hizmet veren çağrı merkezi vasıtasıyla hizmet veriyoruz.

Bu başlıkların her birinde vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetleri saatlerce anlatsak bitiremeyiz. Son olarak gelen talepler üzerine TOKİ vasıtasıyla yurt dışındaki vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için yeni bir projeyi hayata geçirdik. Bu projeyi talebe göre yaygınlaştırarak ilerleteceğiz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza verdiğimiz hizmetlerin hukuki altyapısını güncelledik. Bundan sonra sizler vasıtasıyla mevcut hizmetleri geliştirmeye devam edeceğiz.

Yükselen İslam ve Türk düşmanlığına karşı da adımlar atıyoruz. Maalesef Avrupa tarihi ve güncel olarak her başı sıkıştığında ırkçılık hastalığının yükselişini engel olamayan bir coğrafyadır. 2019 yılında 253 saldırı, 2020 yılında 350 saldırı kayıtlara geçmiştir. Saldırıların yarısı camilerimize yöneliktir, bireylere yönelik kayıtlara geçmeyen çok sayıda taciz ve saldırı da meydana gelmiştir.