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    • Güncel
    • 24.02.2022 08:49
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    • 24.02.2022 08:49
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    SON DAKİKA! Ukrayna'dan Türkiye'ye destek çağrısı

    Son dakika haberine göre Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği, Rusya tarafından başlatılan saldırı sonrası Türkiye'yi desteğe çağırdı. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan çağrıda, "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

    Ukrayna’dan Türkiye’ye destek çağrısı

    Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamada "Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" denildi.



    Rusya'nın sabah saatlerinde Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlatmasının üzerine Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği'nden açıklama yapıldı. Elçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada "Rusya Federasyonu Ukrayna'ya karşı bir savaş başlattı. Barışçıl Ukrayna şehirleri bombalanıyor. Stratejik ortağımız Türkiye'yi ve dost Türk halkını bu zor zamanda bizi desteklemeye çağırıyoruz" ifadeleri kaydedildi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA! Ukrayna'dan Türkiye'ye destek çağrısı
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