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    • Güncel
    • 24.02.2022 08:51
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    • 24.02.2022 13:19
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    SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 Rus uçağı düşürüldü 50 Rus öldürüldü! Ukrayna'da da onlarca kayıp var

    Son dakika haberine göre Ukrayna, Rusya'nın başlattığı saldırıya verdiği cevap sırasında Rusya'ya ait 6 savaş uçağı ve helikopterin vurularak düşürüldüğünü duyurdu. Rus kaynakları ise iddiaları yalanlayarak "Hiçbir uçağımız düşürülmedi" açıklaması yaptı. Ukrayna yaptığı açıklamada 50 Rus'un öldürüldüğünü duyurdu. Ukrayna ayrıca 40'tan fazla askerinin öldüğünü, yüzlerce askerinin ise yaralandığını açıkladı.

    Flaş gelişme: Rusya ve Ukrayna’da onlarca kayıp var

    Rusya Ukrayna savaşında son dakika haberleri peş peşe geliyor. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın hava savunma sistemlerini, askeri havalimanlarını vurduğunu duyurdu. Ukrayna Savunma Bakanlığı, "Tüm askeri havalimanlarımız yoğun atış altında" diyerek bu bilgiyi kısmen doğruladı.

    Kısa bir süre sonra Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması daha geldi. Açıklamada, Rusya'nın SU-24 model bir savaş jetinin düşürüldüğü duyuruldu. Ukrayna Savunma Bakanlığı dakikalar içinde açıklamasını güncelledi, "5 Rus uçağı ve 1 helikopteri vurduk." dedi.

    UKRAYNA SAVUNMA BAKANLIĞI: RUSYA SAVAŞ UÇAĞINI DÜŞÜRDÜK
    Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Hava savunma sistemlerimiz ülkenin doğusunda bir Rus savaş jetini düşürdü" ifadeleri kullanıldı.

    İLK AÇIKLAMA: 5 RUS UÇAĞI VE 1 HELİKOPTERİ VURDUK
    Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'ya ait 5 uçağın ve bir helikopterin düşürüldüğünü açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı'ndan Ortak Kuvvetler Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, bugün Silahlı Kuvvetler bölgesinde saldırganlara ait 5 uçak ve bir helikopter düşürüldü. Birleşik kuvvetler, Rusya Federasyonu'nun silahlı kuvvetlerine cevap veriyor. Askeri birimler pozisyonlarında. Düşman kayıplara uğruyor" denildi.

        50 RUS ÖLDÜRÜLDÜ
        Ukrayna tarafından yapılan son açıklamada 50 Rus'un öldürüldüğü ve 1 uçağın daha düşürüldüğü duyuruldu.

        UKRAYNA'DA DA KAYIPLAR VAR
        Ukrayna Devlet Başkanlığı Danışmanı, 40'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü ve onlarca yaralı olduğunu duyurdu.

        MOSKOVA'DAN YALANLAMA: UÇAĞIMIZ VURULMADI
        Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın açıklaması, Rusya tarafından yalanlandı. Moskova'dan yapılan açıklamada, "Hiçbir uçağımız düşürülmedi." denildi.

        RUSYA: 2 UÇAK DÜŞÜRDÜK
        Rusya destekli ayrılıkçılardan açıklama geldi. Açıklamada, iki Ukrayna uçağının düşürüldüğü bildirildi.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA! Ukrayna'dan flaş açıklama: 6 Rus uçağı düşürüldü 50 Rus öldürüldü! Ukrayna'da da onlarca kayıp var
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