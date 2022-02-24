Başkan Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.





DİPLOMASİYE DÖNÜŞ ÇAĞRISI

İki Rusya-Ukrayna savaşını ele aldı. Erdoğan, diplomasiye dönülmesi konusunda çağrı yaptı, daha önceki görüşlerini Putin'e bir kez daha aktardı.

Kremlin'den yapılan açıklamada Rus lider Vladimir Putin'in Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefon görüşmesi yaptığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Liderler, Rusya'nın Donetsk ve Logansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanımasına ilişkin durumu ele alarak görüş alışverişinde bulundu. Putin, Ukrayna makamlarının Donbass'taki saldırganlığına ve Minsk Anlaşmalarını uygulamayı kategorik olarak reddetmelerine dayanarak bu kararı almanın somut gerekliliğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuya ilişkin bilinen görüşlerini paylaştı.



Rusya Federasyonu için uzun vadeli ve yasal olarak bağlayıcı güvenlik garantileri oluşturma konuları da görüşmede ele alındı. Bu bağlamda Putin Rusya'nın meşru endişelerini ve taleplerini görmezden gelme girişimine dönüşen NATO ve ABD'nin tepkisinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.



Liderler, Rus-Türk ilişkilerinin çeşitli formatlarda devam ettirilmesi konusunda anlaştı."



PUTİN DONBAS'A ÖZEL HAREKATI BAŞLATMIŞTI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmuştu.