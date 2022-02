Ukrayna meselesi böyle start alıyordu...

Açalım... Önceki hafta "Petrol fiyatlarını yükselmesi, RUSYA'ya destekten başka bir şey değildir..." diye yazdım. Önceki gün de Trump konuştu:

Artan petrol fiyatlarıyla Rusya zenginleşiyor. Zayıf yaptırımlar, bir ülkenin ve stratejik önemdeki toprakların ele geçirilmesiyle kıyaslandığında çok önemsizdir...

DEVAM...

2001'de İkiz Kule saldırıları gerçekleşirken John Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics adlı kitabın yazarı daha o tarihlerde önemli bir şey söylüyordu... Çin'in ilk hedefi ASYA'nın hegemon devleti olmak... "Saldırgan gerçekçilik" teorisiyle DEVLETİ anlatan West Point çıkışlı Prof. John Mearsheimer "Gücü eline geçiren her devlet genleşmek ister" diyordu... 2001'den sonra bakıldığında Prof.

Mearsheimer'ın haklı olduğu ortada... 1990'ların başında yoksul olan ÇİN, ABD'nin liberal politikaları sayesinde DEV haline geldi. Ekonomisi büyüyen ÇİN haliyle askeri kapasiteyi artırmak için düğmeye bastı. GÜÇLENEN HER DEVLET DIŞ POLİTİKADA AGRESİF TUTUM SERGİLER.

BUNUN AKSİ MÜMKÜN DEĞİLDİR. Batı Dünyasını ABD'nin etkilediği, kontrol ettiği SIR değil. Çin bu dengeyi kurmak ve kırmak için ASYA'yı ele geçirmek niyetinde. Peki ABD'nin DERİN İSİMLERİNDEN Prof. Mearsheimer'ın bildiğini, Putin'i iktidara getiren DERİN RUSYA bilmiyor olabilir mi!

Mümkün değil...

ABD'nin dünya üzerinde 1.5 rakibi vardır.

Ve adımlarını ortaklarıyla birlikte buna göre atmak isteyecektir.

Büyük rakip kendisinden 4 kat fazla nüfusa sahip olan ÇİN'dir.