

Diğeri ise ÇİN ile ilişkisi canlı olan AVRUPA'dır.

ABD, Çin ile mücadele etmek için önce AVRUPA'yı kontrol etmek isteyecektir.

Bunu da kışkırttığı UKRAYNA meselesi üzerinden RUSYA'ya havale ederek gerçekleştirecektir.

NATO'nun karşısına nasıl VARŞOVA Paktı kurulduysa şimdi ÇİN'İ PAKİSTAN-KUZEY KORE-LAOS-MYANMAR ittifakıyla göreceğiz. ABD ise DOĞU'da Japonya- Hindistan-Singapur-Vietnam- Avustralya gibi müttefikleri yeni formata hazırlayacaktı.

2 KUTUP hazırdı bile! Bu nedenle SOVYETLER ile kurduğu dengede dünyanın kalbi ORTA AVRUPA'da atıyordu. Şimdi alan çok daha geniş ve oynak!

GÜNEY ÇİN DENİZİ, DOĞU ÇİN DENİZİ ve TAYVAN öne çıkan ÜÇ MERKEZ OLACAK... ORTADOĞU da Çin'in enerji talebini kontrol etmek için önemini koruyacaktı... NÜKLEER SİLAHLARIN KONUŞACAĞI DÜNYADA bir hedefi yok etmek mümkün olmasa bile ÇEVRELEMEK en akıllıca yoldu. ABD de RUSYA'ya BÜYÜK PAY vererek ÇEVRELEME işlemini bitirmek istiyordu...

DERİN RUSYA, her geçen gün büyüyen ekonomisiyle artan askeri kapasitesiyle ÇİN'in günü gelince kendisini yutacağını öngörmekte zorlanmıyordu... Çin'in ABD'ye 20 yıl sonra açıktan meydan okuyacağı gün geldiğinde ASYA tamamen ÇİN TOPRAĞI olacaktı.

OLMALIYDI. Çin'in buna oynadığı SIR da değildi.

Rusya da farkındaydı!

Son tahlilde ABD ile sınırı olmayan RUSYA, ABD'nin gücüyle yürümekten hiç mi hiç çekinmezdi.