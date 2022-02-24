Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurdu. Yaşanan savaşı köşesine taşıyan Takvim Gazetesi Yazarı Ergün Diler, "ABD ile sınırı olmayan RUSYA, ABD'nin gücüyle yürümekten hiç mi hiç çekinmezdi. ABD, Avrupa'yı silikleştirip Çin'i kontrol edebileceği bir oyunu başlattı. Ve İngiltere'den Japonya'ya kadar herkes oyunda." ifadelerinik kullandı.
İşte Diler'in bugünkü yazısı;
UKRAYNA-RUSYA arasındaki, daha doğrusu ABD-Rusya arasındaki sorun dünyanın tepesine geldi oturdu. EN çok etkilenecek olan da AVRUPA. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bunu gören Fransa, özellikle son dönemde AVRUPA ORDUSU'nu gündeme getirdi. Arkadaki asıl oyuncu ALMANYA olsa da bu hayata geçmedi. Geçemezdi.
Güçleri yetmezdi. İkinci Dünya Savaşı gösterdi ki dünya üzerinde gerçekten çok akıllı adamlar var.
Bunların kurduğu sistemi SOVYETLER yıkılsa bile aradan 70 yıl geçse de anlamayan koca bir çoğunluk söz konusu. Bence şimdi de böyle bir iklimden geçiyoruz.
Kimseyi yüceltmek istemem.
Böyle bir amacım da yok.
Ancak TÜRKİYE'nin önünde fırsatların da risklerin de olduğu bir 100 yıl var.
Burada doğru hamle ile büyük payı alabiliriz. Sanırım önce OYUNU anlamalıyız...
Ve son 70 yılı çok iyi okumalıyız... Başkan Nixon'ın 1972'de Çin'e gidişinden LİBERAL dünyanın çatlaklarına ve bulunan son çözüme odaklanmalıyız...
Ukrayna-Rusya krizinin nedeni NATO! Daha doğrusu ABD! Ukrayna'nın NATO'ya alınmak istenmesi, Batı'nın bir parçası yapma stratejisi, birbiriyle bağlantılı üç bileşenden oluşuyor.
NATO ile Avrupa Birliği'nin genişlemesi, Kiev'de Batı yanlısı liderler üretmeyi amaçlayan Turuncu Devrim'in kalıcı olması...
Rusya da "NATO, SOVYETLER dağılırken bize söz verdi. Doğu'ya doğru bir karış bile genişleme olmayacaktı..." diyerek doğru yerden hamle üstünlüğünü ele geçiriyordu. ABD öyle bir noktaya basınç uyguluyor ki RUSYA'nın cevapsız kalması mümkün değildi.