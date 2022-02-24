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    • 24.02.2022 20:32
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    Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı

    Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 455 bin 201 Kovid-19 testi yapıldı, 79 bin 708 kişinin testi pozitif çıktı, 281 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 94 bin 413 oldu.

    18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,02, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,89 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 145 milyon 344 bin 212 doza yükseldi.

    18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

    En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hastaneye yatışlarda azalma var. Günlük vaka sayıları önemli bir düşüşün ardından belli bir seviyede devam ediyor. Ağır hastalarla can kayıplarının görüldüğü risk grubundakilerin özellikle hatırlatma dozu aşılarını mutlaka yaptırmaları gerekir." ifadelerini kullandı.

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                    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı 24 Şubat 2022 koronavirüs vaka ve vefat tablosunu paylaştı
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