CHP'nin kanalı Halk TV'de ucuz manipülasyon! Dışişleri'nden yalanlama geldi

Buldukları her fırsatta Türkiye düşmanlarıyla aynı yolda yürüyen ve Türkiye karşıtlığını adeta düstur edinen Halk TV, Rusya - Ukrayna savaşında da manipülasyona devam etti. Ukrayna'dan bilgi aktarımı için canlı yayına bağlanan Naz isimli bir kişi "Türk konsolosluğu Ukrayna'yı terk etti" şeklinde bir yalan söyledi. Halk TV ise herhangi bir doğrulamaya ihtiyaç duymadan yalanı kullandı.