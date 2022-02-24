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    • 24.02.2022 17:14
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    İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 PKK'lı daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

    İçişleri Bakanlığı duyurdu: 3 PKK’lı daha teslim oldu

    İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında "PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu" ifadeleri kullanıldı.

    Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu PKK'dan kaçan üç terör örgütü mensubu, bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının, 2014 ve 2015 yıllarında PKK'ya katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Sürdürülen ikna çalışmalarıyla bu yılın başından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı ise 16'ya yükseldi.

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