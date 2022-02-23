Soğuk baklava nasıl yapılır? Evde kolay ve pratik hazırlanan soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava için malzemeler…

Yapılışı:

İlk olarak şerbeti hazırlayın.

Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.

Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.

Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

Her 3 katta bir araları yağlayın.

3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.

Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.