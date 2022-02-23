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    • 23.02.2022 18:03
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    Soğuk baklava nasıl yapılır? Evde kolay ve pratik hazırlanan soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava için malzemeler…

    Televizyon kanallarında yayınlanan yemek programlarını yakından takip eden izleyiciler soğuk baklava nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Bugün Zuhal Topal’la Yemekteyiz yarışmasında tatlı olarak soğuk baklava seçen yarışması izleyicileri meraklandırdı ve evlerinde denemek isteyenler tarif araştırmasına başladı. Evde kolay ve pratik hazırlanan soğuk baklava tarifini haberimizde bulabilirsiniz. Soğuk baklava için malzemeler ve püf noktaların neler olduğunu da inceleyebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Soğuk baklava nasıl yapılır?

    İzleyiciler tarafından Soğuk baklava nasıl yapılır? Evde kolay ve pratik hazırlanan soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava için malzemeler nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yapılan soğuk baklava tatlısını evinde deneyerek sevdiklerine sunmak isteyen izleyicilerin merak ettiği püf noktalar haberimizde yer alıyor.

    SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

    Malzemeler

    Bir paket baklavalık yufka
    250 gram tereyağı
    1 çay bardağı sıvı yağ

    Arası için:
    1 su bardağı çekilmiş fıstık

    Üzeri için:
    1 çay bardağı bitter çikolata
    Yarım çay bardağı şeker

    Şerbeti için:
    5 su bardağı süt
    2 su bardağı şeker

    Yapılışı:

    İlk olarak şerbeti hazırlayın.

    Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.

    Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.

    Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.

    Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.

    Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.

    Her 3 katta bir araları yağlayın.

    3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.

    Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.

        Mikserden geçirdiğiniz bu karışımı fıstığın üzerine serpin.

        Tekrar 3 kat 3 kat şekilde yağlayarak 15 kat daha yufkaları serin.

        Tekrar fıstık ve bitter çikolatalı karışımdan serpin.

        Kalan yufkaların da üzerine üçer katta bir yağlayarak yerleştirin.

        En son kalan yağ ile baklavanın üzerini yağlayın ve baklavayı dilimleyin.

        Önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarana kadar pişirin.

        Tatlı ılıdığında üzerine soğuk şerbeti gezdirin ve çikolatalı karışımı üzerine serpin.
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        Haberler Güncel Soğuk baklava nasıl yapılır? Evde kolay ve pratik hazırlanan soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava için malzemeler…
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