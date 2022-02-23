İzleyiciler tarafından Soğuk baklava nasıl yapılır? Evde kolay ve pratik hazırlanan soğuk baklava tarifi! Soğuk baklava için malzemeler nelerdir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmasında yapılan soğuk baklava tatlısını evinde deneyerek sevdiklerine sunmak isteyen izleyicilerin merak ettiği püf noktalar haberimizde yer alıyor.
SOĞUK BAKLAVA TARİFİ
Malzemeler
Bir paket baklavalık yufka
250 gram tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
Arası için:
1 su bardağı çekilmiş fıstık
Üzeri için:
1 çay bardağı bitter çikolata
Yarım çay bardağı şeker
Şerbeti için:
5 su bardağı süt
2 su bardağı şeker
Yapılışı:
İlk olarak şerbeti hazırlayın.
Bunun için tencereye sütü ve şekeri alın, kaynatın.
Kaynadıktan sonra ocağın altını kısın, bu şekilde 15 dakika daha kaynatın.
Tereyağını ve sıvı yağı tavada eritin.
Yağ ılıdıktan sonra tatlı tepsisini yağlayın.
Baklava hamurlarını üçerli olacak şekilde tepsiye dizin.
Her 3 katta bir araları yağlayın.
3 katta bir yağlanan yufkalara 15. katta fıstık serpin.
Arası ve üzeri için ayırdığınız bitter çikolata şeker ve fıstığı mikserden çok ince bir şekilde geçirin.