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    • 23.02.2022 13:45
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    Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören

    Son dakika haberi... Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.

    Senegal’de şehit olan Hayrettin Eren için tören

    Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren Senegal'de görevi esnasında kalp krizi geçirerek şehit oldu.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Senegal ziyaretinde görev yapan Eren, Senegal Stadının açılış töreni sırasında kalp krizi geçirdi.



    Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Eren şehit oldu. Şehit Eren'in cenazesi Senegal'deki temaslarını tamamlayan Başkan Erdoğan'ın uçağıyla Türkiye'ye getirilidi.



    KÜLLİYE'DE TÖREN
    Senegal'deki görevi esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu şehit olan Cumhurbaşkanlığı Koruma Dairesi Başkanlığı Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören düzenlendi.



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    Haberler Güncel Senegal'de şehit olan Özel Harekat Şube Müdürü Hayrettin Eren için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tören
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