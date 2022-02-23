Boğaz’ın silüetini bozmaktan yargılanacaklar! Aralarında TÜSİAD eski Başkanı Erol Bilecik var





İşte Güngör'ün bugünkü yazısı;



Bugün sizlere Türkiye'nin en büyük, dünyanın da 10'uncu teknoparkında yaşanan skandallar zincirinden bahsedeceğim.

Yer, İstanbul Teknik Üniversitesi'nin Ayazağa'daki dev kampüsünde kurulu olan Arı Teknokent…

260'tan fazla şirkete ev sahipliği yapan, milyar dolara yaklaşan ihracatı olan teknokent, Türkiye'nin teknoloji üssü olarak biliniyor.

Gelin görün ki, şimdilerde burası imar usulsüzlükleri, kaçak yapılar, devlet kurumlarını hiçe sayma, keyfekeder harcamalarla anılıyor.

Olay mahkemeye bile taşındı.



Şöyle anlatayım…

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iki yıl süren teftiş soruşturmasının ardından usulsüzlükler tespit etti. Bu usulsüzlüklerin düzeltilmesi için teknokent yönetimine yazılar yazıldı. Lakin yönetim gelen yazıları dikkate almayarak bildiğini okumaya devam etti. Bunun üzerine Türkiye tarihinde ilk kez 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Kanunu'nun 5'inci maddesi işletilerek Arı Teknokent'e dava açıldı.

Beşinci maddede teknokentin yönetiminin feshinden, kamulaştırmaya kadar uzanan birçok yaptırım bulunuyor.