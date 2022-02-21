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    • 21.02.2022 18:59
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    Haftanın tablosu açıklandı: BBC, CHP - HDP yandaşı çukur medya ve FETÖ'cülerin yalan terörü resmi açıklamalarla çökertildi

    CHP - HDP yandaşı çukur medya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı yayın organları ve yabancı basın kuruluşlarının Türkiye ayaklarının yalan terörü sürüyor. 14 ve 20 Şubat 2022 tarihlerini kapsayan haftanın yalan tablosu açıklandı. İşte resmi açıklamalarla çökertilen alçak algı operasyonları...

    takvim.com.tr
    Çukur medya ve FETÖ’cülerin yalan terörü!

    Sosyal medya paltformları ve internet siteleri üzerinden yürütülen yalan terörü hız kesmeden devam ediyor.

    CHP - HDP yandaşı çukur medya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı yayın organları ve yabancı basın kuruluşlarının Türkiye ayakları göz göre göre yalan söyleyip toplumu yanlış yönlendirmenin peşine düştü.

    Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan resim açıklamalarla yalan ve algı terörü çökertildi.



    BBC'NİN OSMAN ÇALLI ALGISI ELİNDE PATLADI!
    İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC Türkçe, Belçika'da 4 kişi öldüren Osman Çallı adlı şahsın Türkiye'ye getirilip serbest bırakıldığını iddia etti.

    Söz konusu iddia Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamasında adı geçen şahsın cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan düzenlemeler doğrultusunda tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.



    CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, TOKİ tarafından İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubuna yönelik konut yapılacağını iddia etti.

    İddiaları yalanlayan TOKİ, Karaburun'daki taşınmazlar için ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edildiğini, görüşlerin henüz tamamlanmadığını dolayısıyla herhangi bir planlama ve projelendirme sürecinin başlatılmadığını açıkladı.



        HDP GÜDÜMÜNDEKİ MEDYANIN ALÇAK YALANI
        Gazete Duvar tarafından Bingöl'ün Karlıova ilçesi Hasanova köyünde çok sayıda eve baskın yapıldığı ve gözaltına alınların işkenceye maruz kaldığı iddia edildi.

        Bingöl Valiliği iddiaları yalanladı.

        Valilikten yapılan açıklamada güvenlik güçlerinin aranmak istenen eve girişlerinin önce engellendiği fakat sözlü uyarı sonucu herhangi bir zor kullanımına gerek kalmaksızın şüpheli şahsın gözaltına alındığı belirtildi.




        FETÖ'CÜ KRONOS'UN YALAN TERÖRÜ
        FETÖ içinde 'kadim abi, irşatçı' olarak nitelendirilen Yusuf Bekmezci'nin tahliye edilmeden, hapishanede öldüğü iddia edildi.

        Adalet Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Yusuf Bekmezci'nin 03.01.2022 tarihinden bu yana yaklaşık 48 gündür ceza infaz kurumunda bulunmadığı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında olduğu belirtildi.

        Böylelikle FETÖ medyasının yalan terörü bir kez daha gözler önüne serildi.

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        Haberler Güncel Haftanın tablosu açıklandı: BBC, CHP - HDP yandaşı çukur medya ve FETÖ'cülerin yalan terörü resmi açıklamalarla çökertildi
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