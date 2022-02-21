Haftanın tablosu açıklandı: BBC, CHP - HDP yandaşı çukur medya ve FETÖ'cülerin yalan terörü resmi açıklamalarla çökertildi





CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, TOKİ tarafından İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubuna yönelik konut yapılacağını iddia etti.



İddiaları yalanlayan TOKİ, Karaburun'daki taşınmazlar için ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edildiğini, görüşlerin henüz tamamlanmadığını dolayısıyla herhangi bir planlama ve projelendirme sürecinin başlatılmadığını açıkladı.