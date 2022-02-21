Haftanın tablosu açıklandı: BBC, CHP - HDP yandaşı çukur medya ve FETÖ'cülerin yalan terörü resmi açıklamalarla çökertildi

Sosyal medya paltformları ve internet siteleri üzerinden yürütülen yalan terörü hız kesmeden devam ediyor.
CHP - HDP yandaşı çukur medya, Fetullahçı Terör Örgütü'ne bağlı yayın organları ve yabancı basın kuruluşlarının Türkiye ayakları göz göre göre yalan söyleyip toplumu yanlış yönlendirmenin peşine düştü.
Kamu kurum ve kuruluşlarından yapılan resim açıklamalarla yalan ve algı terörü çökertildi.
BBC'NİN OSMAN ÇALLI ALGISI ELİNDE PATLADI!
İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC Türkçe, Belçika'da 4 kişi öldüren Osman Çallı adlı şahsın Türkiye'ye getirilip serbest bırakıldığını iddia etti.
Söz konusu iddia Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yalanlandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı konuya ilişkin açıklamasında adı geçen şahsın cezasını infaz etmediği ya da yeni çıkan düzenlemeler doğrultusunda tahliye edildiğine yönelik yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirtti.
CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi, TOKİ tarafından İzmir'in Karaburun ilçesinde üst gelir grubuna yönelik konut yapılacağını iddia etti.
İddiaları yalanlayan TOKİ, Karaburun'daki taşınmazlar için ilgili tüm kurum ve kuruluşlardan görüşler talep edildiğini, görüşlerin henüz tamamlanmadığını dolayısıyla herhangi bir planlama ve projelendirme sürecinin başlatılmadığını açıkladı.