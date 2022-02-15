Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Oda TV ve BBC'nin "Osman Çallı" iddiasına yalanlama! Gerçek ortaya çıktı

Operasyon medyası Türkiye'yi hedef alan algı içerikli yayınlarını sürdürüyor.
BBC Türkçe ve ODA TV'DEN ALGI OPERASYONU
BBC Türkçe ve operasyonel haberleriyle bilinen Oda TV belçika'da dört kişiyi öldüren Osman Çallı isimli şahsın Türkiye'ye getirilip cezasını çekmeden serbest bırakıldığını iddia etti.
Oda TV'nin "Belçika'da ömür boyu hapis aldı, Türkiye'de serbest bırakıldı" başlığıyla servis ettiği haberi BBC Türkçe "Belçika'da dört kadını öldürdüğü için ömür boyu hapse mahkum edilen kişi Türkiye'de serbest bırakıldı" ifadeleriyle duyurdu. Haberlerde hükümlünün cezasını çekmeden serbest kaldığı şeklinde bir algı çalışması yapıldı.
İddianın ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı haber siteleri ile basın yayın organlarında, "Belçika'nın Gent şehrinde dört kadını öldüren O.Ç isimli kişinin Türkiye'ye iade edilmesiyle serbest kaldığı"na yönelik haberlere yer verildiği belirtildi.
Açıklamada, O.Ç'nin 2004 yılındaki kasten öldürme, öldürmeye teşebbüs, genel güvenliği tehlikeye sokma, nitelikli yağma gibi eylemleri sebebiyle yargılandığı Oost-Vlaanderen Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 12 Ocak 2009'da ömür boyu (müebbet) hapis cezasıyla cezalandırılmasına karar verildiği anımsatıldı.
Aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan O.Ç'nin, cezasının infazı devam ederken kalan cezasını Türkiye'de çekmek istemesine yönelik talebinin Belçika adli makamlarınca uygun görüldüğü aktarılan açıklamada, söz konusu uygun görülme üzerine Türkiye'de infaz işlemlerine başlanabilmesi amacıyla Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından dönüşüm (uyarlama) yargılamasının yapıldığı belirtildi.