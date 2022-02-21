Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İki yıllık bir aranın ardından Dakar'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmem gerekiyor. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini ele aldık. İş birliğini geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak stadyumun bir Türk firması tarafından yapılmasını ayrıca önemsiyorum.