Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan önemli açıklamalar

Kongo'nun ardından Senegal'e geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.
Erdoğan ve Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.
Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.
Daha sonra baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
İki yıllık bir aranın ardından Dakar'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmem gerekiyor. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.
Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini ele aldık. İş birliğini geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak stadyumun bir Türk firması tarafından yapılmasını ayrıca önemsiyorum.