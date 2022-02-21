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    • 22.02.2022 00:27
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    Başkan Erdoğan ve Senegal Cumhurbaşkanı Sall'dan önemli açıklamalar

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Afrika turu devam ediyor. Kongo'nun ardından Senegal'e geçen Başkan Erdoğan Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı. Erdoğan ve Sall önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan ve Sall’dan önemli açıklamalar

    Kongo'nun ardından Senegal'e geçen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından resmi törenle karşılandı.

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    Erdoğan ve Sall'ın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki tören alanında yerlerini almalarının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

    Tören kıtasını selamlayan Erdoğan, daha sonra Sall ile tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

    Daha sonra baş başa görüşme gerçekleştiren Erdoğan ve Sall, anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.

    Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
    İki yıllık bir aranın ardından Dakar'da bulunmaktan duyduğum memnuniyeti ifade etmem gerekiyor. Muhterem kardeşime ve Senegal halkına gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum.

    Kıymetli kardeşimle yaptığımız görüşmelerde Türkiye-Senegal ilişkilerini ele aldık. İş birliğini geliştirme konusundaki kararlılığımızı teyit ettik. Senegal'in sportif başarılarına başarı katacak stadyumun bir Türk firması tarafından yapılmasını ayrıca önemsiyorum.

        İkili ilişkilerimiz, son dönemde düzenlenen karşılıklı ziyaretlerle önemli bir ivme yakalanmasını sağlamıştır.

        Dakar Büyükelçiliğimizin yeni binasının açılışını da yarın gerçekleştireceğiz. Karşılıklı yatırımların yanı sıra ticaret hacmimiz günden güne çok daha fazla artıyor. İkili ticaret hacmimiz 540 milyon doları aştı. Hedefimiz bu rakamı 1 milyar dolara ulaştırmak. İlişkilerimizi geliştirirken Senegal'in beşeri kaynaklarını öne çıkarmayı özellikle planlıyoruz.

        FETÖ ile mücadelede Senegal'in sağladığı destek için teşekkür ederim..

        Başkan Erdoğan Senegal'de resmi törenlerin öncesinde Türkiye-Senegal İş Forumu'na katıldı.
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