Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.02.2022 14:20
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.02.2022 14:20
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e gitti

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak "TUR" uçağı ile Senegal'e hareket etti.

    AA
    Erdoğan Afrika’daki ikinci durağına hareket etti!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyaretinin ilk durağı olan Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki temaslarını tamamlayarak "TUR" uçağı ile Senegal'e hareket etti.

    Başkan Erdoğan'ı, Kinşasa Uluslararası Havalimanı'ndan, aynı araçla havalimanına gittiği Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi uğurladı.

    Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Senegal'e gitti.

        ERDOĞAN, TÜRKİYE-SENEGAL İŞ FORUMU'NA KATILACAK
        Senegal'in başkenti Dakar'da Cumhurbaşkanı Macky Sall tarafından karşılanacak Başkan Erdoğan, Türkiye-Senegal İş Forumu'na katılacak.

        Erdoğan ve Sall'ın, Cumhuriyet Sarayı'nda baş başa yapacakları görüşme ve iki ülke arasındaki anlaşmaların imzalanmasının ardından basın toplantısı düzenlenecek.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Türkiye Finans’tan yeni katılma hesabı
        Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Senegal'e gitti
            SON DAKİKA