Başkan Erdoğan açılışı yapacak: Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Senegal'e müthiş stadyum!



LİTERATÜRE GİECEK BİR HİKAYE

Afrika Kupasında Mısır'ı yenerek şampiyon olan Senegal'a gurur veren uluslar arası standarta sahip 50 bin kişi kapasiteli Senegal Ulusal Stadyumu,Türk firması Summa İnşaat tarafından pandemi şartlarına rağmen 17 ay gibi kısa sürede bitirildi. Temelinin 2020 yılı Şubat ayında yapılmasının ardından Mart ayında dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle 6 ay çalışma yapılamayan stadyumun her türlü lojistik, tedarik zorluklarına karşın 17 ay gibi kısa bir sürede inşa edilmesi uluslararası müteahhitlik literatürüne girmesi gereken örnek bir başarı hikayesi olarak nitelendiriliyor.