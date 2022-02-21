Başkan Erdoğan açılışı yapacak: Afrika Uluslar Kupası'nın şampiyonu Senegal'e müthiş stadyum!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderlik ettiği Afrika açılımı kıtanın talihini değiştirdi. Erdoğan'ın, Afrika'nın dört bir yanına yaptığı ziyaretler Türk iş insanlarına cesaret ve yeni iş imkânları kazandırdı. Bu yıl, Afrika Uluslar Kupası'nda şampiyon olan Senegal'in dünya standartlarına sahip stadyumunu bir Türk firması başkent Dakar'da inşa etti.
50 bin kişilik olimpik stadın resmi açılışını yarın Başkan Erdoğan ile Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall birlikte yapacak. Erdoğan'ın "kazankazan" stratejisiyle Afrika'ya yaklaşımı ve "Biz buraya doğal kaynaklarınız altın, elmas veya petrolünüz için gelmiyoruz. Biz birlikte kalkınmayı esas alıyoruz" söylemi Afrika'nın her ülkesinde karşılık buldu.
Kıtada, stratejik üstünlük kazanan Çin'e karşı, Türkiye'nin varlığı Batı dünyasının da ilgi ve dikkatini çekti. Afrika'da ise Türk Şirketleri için "Çin kadar ucuz Avrupalı kadar kaliteli" değerlendirmesi yapılmaya başlandı.