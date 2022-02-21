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    • 21.02.2022 14:13
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    • 21.02.2022 14:13
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    Beyoğlu'nda 2 katlı binada yangın

    Beyoğlu’nda 2 katlı binada çıkan yangın çevrede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte söndürülürken, mahalleli yangını binaya gizlice giren yabancı uyrukluların çıkardıklarını iddia etti.

    Beyoğlu’nda 2 katlı binada yangın

    Yenişehir Mahallesi Feylosof Sokak'ta bulunan 2 katlı binanın ikinci katında yangın çıktı. Dumanları fark eden mahalleli itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangın çıkan bina daha önceden boşaltılarak kapısına duvar örüldüğü için merdiven dayayarak camdan girdi.

    Ekipler yarım saatlik çalışma sonucu yangını söndürürdü. Ayrıca stajyer itfaiye öğrencileri de ekiplere yardım etti. Çevredekiler de yangını cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

    Bir mahalle sakini "Burası ortaklarının anlaşamadığı için boş kalan bir bina, yabancı uyruklular buraya tırmanarak binaya giriyorlar. Buraya giren çıkan belli değil, sabah poşetlerle gelip gece yarısı alıp gidiyorlar" dedi.

    Diğer bir mahalle sakini ise "Yangın mumdan çıkmış diyorlar. Burada yabancı uyruklu evsizler kalıyor" diye konuştu.

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