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    • 19.02.2022 16:46
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    Son dakika: İstanbul'da İETT rezaleti! Haberler peş peşe geldi: Önce yangın sonra kaza

    Son dakika haberine göre İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı. Öte yandan Beşiktaş’ta bir İETT otobüsünde yangın çıktı.

    AJANSLAR
    İstanbul’da İETT rezaleti! Haberler peş peşe geldi

    İstanbul Güngören'de park halindeki araca çarpan İETT otobüsündeki yolcu, camdan fırlayarak ağır yaralandı.

    Gençosman Mahallesi Doğanbey Caddesi'nde Bağcılar yönünde ilerleyen Ramazan Özer'in kullandığı İETT otobüsü, kavşakta dönerken kaymaya başladı.

    Kontrolden çıkan araç, kavşakta park halindeki 39 SA 487 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüsün sol arka tarafındaki camından fırlayan Nurettin Akkaya adlı yolcu yola düştü.

    Başından ağır yaralanan Akkaya, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Kazaya karışan otobüs ve kamyonet olay yerinden kaldırıldı.

        İETT OTOBÜSÜNDE YANGIN
        Öte yandan Beşiktaş'ta bir İETT otobüsünde yangın çıktı. Dumanı fark eden İETT şoförü yolcuları tahliye etti.

        Beşiktaş'ta 30D tabelalı otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı.

        Dumanı gören İETT şoförü Kabataş durağında aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüsün arkasından ise dumanlar yükseldiği bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.

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        İstanbul’da İETT rezaleti! Haberler peş peşe geldi
        Haberler Güncel Son dakika: İstanbul'da İETT rezaleti! Haberler peş peşe geldi: Önce yangın sonra kaza
            SON DAKİKA