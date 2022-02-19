Son dakika: İstanbul'da İETT rezaleti! Haberler peş peşe geldi: Önce yangın sonra kaza

Beşiktaş'ta 30D tabelalı otobüs seyir halindeyken yanmaya başladı.

Dumanı gören İETT şoförü Kabataş durağında aracı durdurarak yolcuları tahliye etti. Otobüsün arkasından ise dumanlar yükseldiği bir vatandaşın cep telefonu tarafından kaydedildi.