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    • Ekonomi
    • 17.02.2022 10:54
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    • 17.02.2022 10:54
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    Zincir marketler el yakıyor! Tarladan 3 liraya çıkan salatalığın fiyatı rafta 10 katına çıkıyor!

    Fırsatçı zincir marketler gözünü vatandaşın cebine dikti. El yakan fiyatlardan şikayetçi olan tüketicilerin en çok konuştuğu ürünlerden biri de salatalık. Türkiye'nin her bölgesinde yetiştirilmeye uygun olan salatalık, tarladan 3 liraya çıkıyor rafta 10 katı fiyata satılıyor. İşte zincir marketlerin vurgununu ifşa eden gerçekler.

    Tarlada 3 lira, markette 28 lira

    Salatalık üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, milyonlarca ton salatalık üretiliyor. Salatalığın yolculuğu, yüzlerce dönüm üzerine kurulu seralarda başlıyor. Salatalığın kilogramının üreticiden çıkış fiyatı 3 TL. Ülkemizin kalkınması için ter dökerek emek veren çiftçi, elindeki salatalığı hale götürüp komisyoncuya teslim ediyor. Fiyat yolculuğu da bu noktadan sonra başlıyor ve adım adım fiyatlar değişmeye başlıyor.

    KAZIKÇI ZİNCİRDE 10 KAT FAZLA
    Ürünün taşınması ve depolama girdilerinin ardından 1 kilogram salatalık bedeli, 13 TL'ye çıkıyor. İşleme ve paketleme masrafı olarak 6,66 TL ekleniyor. Dalında 3 TL olan salatalık bir anda 22,66 TL'ye fırlıyor.

    Market tezgâhında, salatalığın fiyatına 3,33 TL daha ekleniyor. Buna 5,89 TL vergi de eklenince topraktan tabağa gelene kadar salatalık 28,88 TL olarak satışa sunuluyor.

        VATANDAŞLAR TEPKİLİ: BUNUN ADI TİCARET DEĞİL
        Markete gelen vatandaşlar ise fiyatı tavan yapan salatalıktan şikayetçi. Sabah'ın haberine göre ürünlerdeki hareket artınca rakamın da yükseldiğine dikkat çeken vatandaşlar, tepkileri şu şekilde dile getirdi:

        Allah bu millete bunu yapanlara bu parayı yemek nasip etmesin.

        Maksatlarının ticaret değil operasyon yapmak olduğu çok açık. Devletimiz bunun bedelini ödetmelidir.


        Daha ciğerimizi mi sökecekler? Bu nasıl bir vurgun? 1 kg salatalığın 10tl nakliyesi 6,66 tl paketlemesi mi olur?

        Hiç bir maliyet artışı, bir ürün fiyatını on katına çıkartmaz. Bu resmen ekonomik harp saldırısıdır.

        Şaka değil 3 liraya alınıyor 29 liraya satılıyor gelin siz çıkın bu işin içinden.

        "Üzerlerine farklı gideriz"



        BAŞKAN ERDOĞAN AÇIK AÇIK UYARDI
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Marketlerdeki KDV oyunuyla ilgili konuşan Erdoğan, "Biz nasıl KDV'yi 7 puan indirdiysek, buna ek olarak sizden de burada en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz" dedik. Ki bu toplamda 14 puan eder. Onlardan da daha sonra bu istikamette açıklamalar aldık. Şimdi bu devam etmezse biz bunların üzerine çok farklı bir şekilde gideceğiz. Bir defa vatandaşımızı bunlara ezdirmeyeceğiz." dedi.

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        Bunun adı canilik!
        Haberler Ekonomi Zincir marketler el yakıyor! Tarladan 3 liraya çıkan salatalığın fiyatı rafta 10 katına çıkıyor!
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