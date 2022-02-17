Zincir marketler el yakıyor! Tarladan 3 liraya çıkan salatalığın fiyatı rafta 10 katına çıkıyor!

Salatalık üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasında yer alan Türkiye'de, milyonlarca ton salatalık üretiliyor. Salatalığın yolculuğu, yüzlerce dönüm üzerine kurulu seralarda başlıyor. Salatalığın kilogramının üreticiden çıkış fiyatı 3 TL. Ülkemizin kalkınması için ter dökerek emek veren çiftçi, elindeki salatalığı hale götürüp komisyoncuya teslim ediyor. Fiyat yolculuğu da bu noktadan sonra başlıyor ve adım adım fiyatlar değişmeye başlıyor.
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Ürünün taşınması ve depolama girdilerinin ardından 1 kilogram salatalık bedeli, 13 TL'ye çıkıyor. İşleme ve paketleme masrafı olarak 6,66 TL ekleniyor. Dalında 3 TL olan salatalık bir anda 22,66 TL'ye fırlıyor.
Market tezgâhında, salatalığın fiyatına 3,33 TL daha ekleniyor. Buna 5,89 TL vergi de eklenince topraktan tabağa gelene kadar salatalık 28,88 TL olarak satışa sunuluyor.