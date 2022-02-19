Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe telefonla bağlandı!

BAŞARIYLA TAMAMLIYORUZ VE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz." dedi.

Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, dünyaya Türk'ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden Çanakkale'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, Çanakkale'ye her geldiklerinde hilali yere düşürmemek için Çanakkale'yi destan şehir haline getiren aslanların, aziz şehitlerin manevi huzuruna da çıktıklarını belirterek "Onlar, savaşta gösterdikleri müthiş kahramanlıklarıyla tüm dünyaya, Türkiye'nin düşmanlarına bir şey öğretti, Çanakkale'nin geçilemediğini. Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir ancak söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak." diye konuştu.

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçip tarihi anlara tanıklık ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: