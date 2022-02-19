Başkan Erdoğan 1915 Çanakkale Köprüsü'ndeki tarihi yürüyüşe telefonla bağlandı!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NE İLİŞKİN PAYLAŞIM
Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat'ta açılışı gerçekleştirilecek 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin paylaşımda bulundu.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1915 Çanakkale Köprümüzde çalışan, köprünün inşaatında büyük emeği olan gençlerimizin heyecanını paylaştık bugün. Şimdiden ülkemizin sembollerinden biri haline gelen bu muhteşem eserin açılışını 26 Şubat Cumartesi günü inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.
Erdoğan, video paylaşımında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun telefonundan işçilere, "Tüm arkadaşlara en kalbi duygularımla selam ve sevgilerimi lütfen iletin. Cumartesi günü nasip olursa inşallah bu muhteşem eserin açılışını gerçekleştireceğiz. Ben başta yüklenici firmalara şahsım, milletim adına en kalbi duygularla selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Kalın sağlıcakla." diye seslendiği anlara da yer verdi.
BAŞARIYLA TAMAMLIYORUZ VE TARİHE NOT DÜŞÜYORUZ
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz." dedi.
Karaismailoğlu, açılışa hazırlanan 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa kıtasına geçti. Yaklaşık 70 dakika süren kıtalar arası geçişin ardından köprünün Avrupa yakasında konuşma yapan Karaismailoğlu, dünyaya Türk'ün gücünü, vatan sevgisini gösterdiği kadim tarihe tanıklık eden Çanakkale'de bulunmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.
Karaismailoğlu, Çanakkale'ye her geldiklerinde hilali yere düşürmemek için Çanakkale'yi destan şehir haline getiren aslanların, aziz şehitlerin manevi huzuruna da çıktıklarını belirterek "Onlar, savaşta gösterdikleri müthiş kahramanlıklarıyla tüm dünyaya, Türkiye'nin düşmanlarına bir şey öğretti, Çanakkale'nin geçilemediğini. Çünkü Çanakkale düşman için hiçbir zaman geçilemeyecektir ancak söz konusu dostluk, kardeşlik, üretim, ticaret, turizm, istihdam olunca sadece 6 dakikalık konforlu bir yolculuk ile Çanakkale Boğazı'nın bir yakasından diğer yakasına geçmek mümkün olacak." diye konuştu.
Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden yürüyerek Asya'dan Avrupa'ya geçip tarihi anlara tanıklık ettiklerini vurgulayan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Marmaray gibi, İstanbul Havalimanı gibi, Avrasya Tüneli gibi, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprüleri gibi Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki en önemli ulaşım projelerinden birini daha başarıyla tamamlıyoruz ve tarihe not düşüyoruz. Bir hafta sonra 26 Şubat 2022 tarihinde de Sayın Cumhurbaşkanı'mızın teşrifleri ile köprümüzü aziz milletimizin ve dünyanın hizmetine sunacağız. Yatırım bedeli 2 Milyar 545 milyon avro tutarındaki Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkalelileri ve tüm milletimizi şanlı tarihine ve 21. yüzyıla yaraşır bir eser ile buluşturuyoruz."
"DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI ASMA KÖPRÜSÜ"
Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, 89 kilometresi otoyol ve 12 kilometresi bağlantı yolu olmak üzere toplam 101 kilometre uzunluğundaki Malkara-Çanakkale Otoyolu'na dahil olduğunu dile getirerek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 adet iş makinesiyle gece gündüz çalışarak inşa ettiğimiz bu eşsiz proje, orta ve yan açıklıklarıyla yaklaşım viyadüklerinin toplamıyla, geçiş uzunluğu 4 bin 608 metreye ulaşan köprümüz, kendi alanında dünyada ilk sırada yer alan bir eserdir. Köprünün 2023 metrelik orta açıklığı Cumhuriyetimizin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize etmektedir. Kulelerin kırmızı beyaz rengi ise al bayrağımızı temsil etmektedir. 2023 metrelik orta açıklığı ile dünyanın en uzun orta açıklıklı asma köprüsüdür. Deniz seviyesinden yüksekliği, Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı, savaşın kaderini değiştiren 16 metrelik top mermisinin figürüyle 334 metreye ulaşan kule yüksekliği ile köprümüz, dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü olacaktır."