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    • 19.02.2022 17:17
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    Pençe Kaplan harekat bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde 13 PKK'lı teröristin ateş destek vasıtalarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Yapılan paylaşımda, "Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu." denildi.

    AA
    Pençe Kaplan bölgesinde 13 terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 8 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin daha, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildiği belirtildi.



    MSB'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyor! Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist daha ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi. Bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu." ifadeleri kullanıldı.

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