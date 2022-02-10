1915 Çanakkale Köprüsü için geri sayım sürüyor! Son rötuşlar yapılıyor! 3,1 milyar euro...
Açılışına sadece sayılı günler kalan "Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip asma köprüsü" unvanını alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Köprünün yollarında asfaltlama çalışmaları sürerken, dev projenin şubat ayının son haftasında açılış töreniyle hizmete girmesi bekleniyor. Asya ile Avrupa'yı Çanakkale üzerinden bağlayacak köprü ile birlikte bölgede karşıya geçiş süresi 6 dakikaya kadar inecek. Köprünün toplam maliyeti 3,1 milyar euroyu buldu.
Tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde son rötuşlar yapılıyor. Köprünün yollarında asfaltlama çalışmaları yapılırken, Şubat ayının son haftasında açılış töreniyle hizmete girmesi bekleniyor. Bu sayede, Asya ve Avrupa yakalarını birbirine bağlayacak olan boğaz köprüsünde karşıdan karşıya geçiş süresi 6 dakikaya inecek.
Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı.
Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 5 yıllık süre sonunda Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşuyor.
Her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye bloklarının bağlanacağı askı halatlarının ana halatlara montaj işlemi 6 Temmuz 2021'de başlamıştı. 12 Aralık 2021'de de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Asya ve Avrupa'daki kule ayaklarının orta açıklığına son tabliye bloğu yerleştirildi.
18 MART ÇANAKKALE DENİZ ZAFERİ'Nİ SİMGELEYECEK
Dünyanın en büyük asma köprüsü unvanına da sahip olan köprünün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan ve Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Şekerkaya ile Gelibolu'nun Sütlüce mevkii arasında yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları 16 Mayıs Cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferansla katıldığı törenle tamamlanmış ve 32 bloktan oluşan köprünün ayak yüksekliği 318 metreye ulaşmıştı.