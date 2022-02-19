Bakan Karaismailoğlu'ndan flaş açıklamalar! 1915 Çanakkale Köprüsü’nün geçiş ücreti ne kadar olacak?

Son dakika haberi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün geçiş ücretine ilişkin yaptığı açıklamada, "Osmangazi Köprüsü 184 TL ücret alıyoruz. Burada da makul bir bedel olacak. Daha uygun olsun daha çok araç geçsin amacımız." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli işlerinden biri. En büyük gurur veren projelerden biri. Bunun Çanakkale'de olması ayrı önemli. Ülkemize 100 yıllar boyu hizmet edecek projede yer almak çok büyük bir gurur. Önümüzdeki hafta dünyanın hizmetine sunmak gurur verici.

Projelerimiz devam edecek devam ediyor... Biz de ne kadar koyarsak, koymak zorundayız. İnşallah önümüzdeki hafta açılışa hep beraber şahitlik edeceğiz. Kore Cumhurbaşkanımız gelecekti, Başbakanları gelecek. Birçok ülkeye davet gönderdik.