Turkovac etkisini gösterdi! Sinovac'tan daha koruyucu ve etkili

Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, şehir hastanelerinin ardından tüm Türkiye'deki eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlanan Turkovac aşısı hakkında açıklamalarda bulundu. Recep Demirhan, vatandaşları hatırlatma dozlarını olmaları konusunda uyararak "Turkovac aşımız güvenli bir aşı, koruyuculuğu yüksek bir aşı. Çin menşeli Sinovac aşısından da daha etkin bir aşı olduğunu biliyoruz. Yan etkisi çok düşük bir aşı. Şu anda tüm Türkiye'de yüz binin üzerinde Turkovac aşısı yapıldı" dedi.
Sağlık Bakanlığı'nca kullanıma sunulan yerli koronavirüs aşısı Turkovac, Şehir hastanelerinin ardından eğitim ve araştırma hastanelerinde uygulanmaya başlandı. Bir iki hafta içinde tüm aile hekimliği merkezlerinde de Turkovac'ın uygulanmaya başlanacağını söyleyerek bilgi veren Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, Türkiye'nin koronavirüs salgınındaki son durumu ile ilgili de konuştu. Demirhan, ayrıca aşı olmayan ve hatırlatma dozlarını uygulamamış vatandaşları aşı olmaya davet ederek, Turkovac aşısının güvenli ve koruyuculuğu yüksek bir aşı olduğunu aktardı.
"ÇİN MENŞELİ SİNOVAC AŞISINDAN DA DAHA ETKİN BİR AŞI OLDUĞUNU BİLİYORUZ"
Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Demirhan, "Türkiye Kovid 19 ile ilgili olarak çok ciddi bir mücadelenin içinde. Yaklaşık 2 yıldır çok ciddi bir şekilde kovid mücadelesi veriyoruz. Biz Kovid 19'un aşısını da yerli ve milli aşımız Turkovac'ı da imal ettik biliyorsunuz. Kayseri'de Erciyes Üniversitesi buluşu yaptı.