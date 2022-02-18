Yunanistan'da alevlere teslim olan feribottaki Türk şoför: 15 dakika geç kalınsa canlı çıkamazdık

"DENİZE ATLAYANLARI GÖRDÜM"

Gemide 24 Türk vatandaşının olduğunu belirten Özgen, '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden Haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle' dedi.

"PASAPORT YOK PARA YOK"

Herkes yara bere içinde canını kurtarmak için birbirini çiğneyemeye başladı' diyen Özgen şu ifadeleri kullandı; 'Burada büyük mağduriyet var. Pasaport, para yok, arabamız yandı. Derdimizi anlatamıyoruz, su yok. Eskiden mülteci toplama kampı gibi bir yer, tel örgülerle çevrili. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıyor.'

Filika ile bir süre açık denizde beklediklerini belirten Özgen, 'Gün ağardığında bize bir gemi yaklaştı, kuru yük gemisi, filika ile açıkta dolaşıyoruz. Dolaşırken kuru yük gemisi yaklaştı. Geminin kaptanı da benim yeğenim. O da orada, geminin başında' dedi.