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    • Güncel
    • 18.02.2022 16:34
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    • 18.02.2022 16:34
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    Yunanistan'da alevlere teslim olan feribottaki Türk şoför: 15 dakika geç kalınsa canlı çıkamazdık

    Yunanistan'dan İtalya'ya seyir halindeyken, yangın çıkan feribotta bulunan TIR şoförü Mehmet Kelçeoğlu, "Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar sonrasında gelen filikalarla bizi kurtardılar. 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık" dedi. Getirildikleri Korfu Adası'nda 26 Türk şoför olduğunu belirten Kelçeoğlu, "Bildiğim kadarıyla 1 Türk şoför de aranıyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" diye konuştu.

    Yanan feribottaki Türk şoförün faciayı anlatan sözleri

    İtalya'ya gitmek üzere Yunanistan'ın Lgoumenitsa kentinden ayrılan feribotta, Korfu Adası yakınlarında seyir halindeyken, yangın çıktı. Sabaha karşı çıkan yangına müdahale edilirken, kurtarma ekipleri de gönderildi. Feribotta 237'si yolcu, 51'i mürettebat ekibi 288 kişinin bulunduğu belirtildi.

    "TEMAS HALİNDEYİZ"
    Uluslararası Karayolu ile Yük Taşımacıları ve Acente Sahipleri Derneği (UKAT) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Turan, İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek için yola çıkan 'Euroferry Olympia' isimli Ro-Ro gemisinde Avrupa'ya taşımacılık yapan üyelerinin de bulunduğunu söyledi. Aldıkları ilk bilgiler göre, ölen ve yaralananın olmadığını belirten Turan, kurtarılan yolcuların ve mürettebatın Yunanistan'ın Korfu Adası'na götürüldüğünü öğrendiklerini kaydetti. Turan, feribotta 6'sı Günsaldı olmak üzere Erhanlar, Derebey, Ladik, Sertel ve Yakut firmalarına ait TIR'ların bulunduğunu belirtti. Yangını haber almalarından itibaren tüm gelişmeleri takip ettiklerini belirten Turan, "Hem resmi makamlarla hem de iş birliklerimizin olduğu Yunan denizcilik dernekleri ve armatörlerle temas halindeyiz" diye konuştu.

    "1 TÜRK ŞOFÖR ARANIYOR"
    DHA muhabirinin telefonla görüştüğü, yangın çıkan feribottaki TIR şoförlerinden Mehmet Kelçeoğlu, İtalya'ya kültür balığı götürmek için yola çıktıklarını belirtti. Kelçeoğlu, "01.30 sularında Lgoumenitsa'dan İtalya'nın Brindisi Limanı'na gitmek için hareket ettik. Saat 04.00 sıralarında yangın alarmları çalmaya başladı. Hepimizi güverteye topladılar sonrasında gelen filikalarla bizi kurtardılar. Ne olduğunu anlayamadık. Eğer 15 dakika geç kalınsa feribottan canlı çıkamazdık. 26 Türk şoför olarak bizi Korfu Adası'na getirdiler. Bildiğimiz kadarıyla 1 Türk şoförünü arama çalışmaları devam ediyor. Bütün her şeyimiz TIR'ların içinde yandı" dedi.

        "CAN YELEKLERİNİ GİYİP BEKLEDİK"
        Gemideki Türk yolculardan birisi olan Fahri Özgen, 'Gece saat 01:45 sıralarında gemi seyahat etti. Geminin hareketinden 3 saat sonra alarm verildi, gemide yangın çıktığı söylendi. Beklemek zorunda kaldık. Gemi artık seyir halinde değildi, yavaş yavaş kokular da gelmeye başladı. Şaşkınlıkla herkes bir yerlere koşturmaya başladı, can yeleklerini giyip beklemeye başladık' dedi.

        'NEFES ALMAKTA ZORLANDIK'
        İçeriye duman gelmeye başlayınca geminin dışarısına çıkarıldıklarını belirten Özgen sözlerine şöyle devam etti; 'İçeriye duman gelince geminin dışına, en dış güverteye çıkardılar, bir saat kadar bekledik. Rüzgar ters esince duman üzerimize geliyor, nefes almakta zorlandığımız anlar oldu'

        Yangının elektrik kontağından yangının belirtildiği söyleyen Özgen, 'İki filika vardı, 70'er kişilik filikaya 140 kişi bindik. Elektrik de gitti, kaldık zindan gibi denizin ortasında' dedi.

        "DENİZE ATLAYANLARI GÖRDÜM"
        Gemide 24 Türk vatandaşının olduğunu belirten Özgen, '24 Türk var. Ben TIR şoförü değilim. İş görüşmesi için özel arabamla İtalya'ya gidiyordum. 22 TIR şoförü var burada, birinin akıbetinden Haber alınamıyor Denize atlayanları da gördüm çıplak gözle' dedi.

        "PASAPORT YOK PARA YOK"
        Herkes yara bere içinde canını kurtarmak için birbirini çiğneyemeye başladı' diyen Özgen şu ifadeleri kullandı; 'Burada büyük mağduriyet var. Pasaport, para yok, arabamız yandı. Derdimizi anlatamıyoruz, su yok. Eskiden mülteci toplama kampı gibi bir yer, tel örgülerle çevrili. Herkes şaşkınlıkla birbirine bakıyor.'

        Filika ile bir süre açık denizde beklediklerini belirten Özgen, 'Gün ağardığında bize bir gemi yaklaştı, kuru yük gemisi, filika ile açıkta dolaşıyoruz. Dolaşırken kuru yük gemisi yaklaştı. Geminin kaptanı da benim yeğenim. O da orada, geminin başında' dedi.

        'BİZDEN BİR KİŞİ KAYIP'
        'Gemiden ayrıldığımızda en son kaptanın denize atladığını gördüm, gemide insan kalmadı, kaderine terkedildi' diyen Özgen sözlerine şöyle devam etti;

        'Bu gemide 288 kişinin olduğu söyleniyor, 231 TIR şoförü olduğu söyleniyor. Bir sürü diğer ırklardan insan var, iletişime geçemiyoruz. Bizden bir kişi kayıp Türk olarak.'

            GEMİDEKİ TÜRK ŞOFÖR: HER ŞEYİMİZ YANDI
            Gemideki Türk şoförlerden Hayrullah Çetin, 'Yunanistan'dan bindik, İtalya'ya gitmek için. En son gemiye ben bindim. 02'ye 10 vardı. Saat 04'e 10 kala anons ettiler, gemiyi boşaltın diye. Bizi toplanma alanına topladılar. Deniz polisi ulaştı, iki filikaya aldılar, Korfu limanına getirdiler. Biz şu anda limandayız' dedi.

            Çetin sözlerine şöyle devam etti; 'Ne olacak, ne edecek, Türkiye'ye nasıl ulaşacağız bilgi veren yok. Evraklar, pasaportlarımız yandı. Belki gemi şimdi batmıştır. Gemi fulldü. Binek araç çok azdı, genelde TIR'dı. En son gemiye ben bindim. Gemi 4 kat.'

            TÜRK KAPTAN: KALANLARI ARAMAYA DEVAM EDİYORUZ
            Syrena Gemisinin Kaptanı Cevdet Bilen, 'Feribotta Türk şoförlerin olduğunu söylüyorlar, birçoğu kurtarıldı diye biliyorum. 288 personelden 242 personeli tahliye ettiklerini söylemişlerdi. Kalanları aramaya devam ediyoruz. Yangın söndürülmüştü ama için için yanmaya devam edebilir. Aradığımız insanların gemide mi olduğunu denizde mi olduğunu bilemiyoruz, aramaya devam ediyoruz' dedi.

            'Yardımlarına 3 Yunan yelkenli geliyor' diyen Bilen, 'İtalyan savaş gemisi geliyor. Bir geminin yandığını, kurtarma operasyonuna katılmamız gerektiğini söylediler, biz de hemen çalışmalara başladık' dedi.

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            Haberler Güncel Yunanistan'da alevlere teslim olan feribottaki Türk şoför: 15 dakika geç kalınsa canlı çıkamazdık
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