Son dakika: Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü: Rusya ve Ukrayna krizi diplomasi ile çözülmeli

Rusya ve Ukrayna sınırında yaşanan kriz sürerken Başkan Recep Tayyip Erdoğan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Görüşmede Rusya-Ukrayna kirizi başta olmak üzere Türkiye - NATO işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye'nin NATO'ya katılmasının 70. yılında Türkiye-NATO işbirliği ve bölgesel meseleler ele alındı.

NATO'DAN TÜRKİYE'YE TEBRİK

Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yılı dolayısıyla tebriklerini iletti.

Erdoğan da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'e çeşitli platformlarda daima Türkiye'nin İttifak içindeki vazgeçilmez konumunu açık ve net biçimde vurgulaması dolayısıyla teşekkür etti.

RUSYA VE UKRAYNA KRİZİ DİPLOMASI İLE ÇÖZÜLMELİ

Türkiye'nin ilk günden bu yana İttifak içinde ilkeli, sorumlu ve yön verici tutum izlediğini ve buna devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, Rusya ve Ukrayna bağlamında devam eden krizin Türkiye'nin NATO içindeki katma değerini bir kez daha gösterdiğini, tırmanmanın başladığı ilk günden itibaren gerilimin diyalog ve diplomasiyle çözülmesi gerektiğini savunduklarını, liderler seviyesinde bir zirveye ya da teknik düzeyde görüşmelere memnuniyetle ev sahipliği yapabileceklerini her iki tarafla da paylaştığını ifade etti.

Erdoğan, Türkiye olarak NATO'nun güvenliği için gereken katkıyı vermekten, sorumluluk üstlenmekten imtina etmediklerini belirterek, yeni Stratejik Konsept'te terörizm tehdidinin tüm boyutlarıyla uygun biçimde yansıtılmasının öncelik arzettiğini, bilhassa terörizmle mücadele gibi alanlarda Müttefiklerinden gereken destek ve dayanışmayı beklemenin Türkiye'nin en doğal hakkı olduğunu kaydetti.