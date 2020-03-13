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Stoltenberg'ten koronavirüse karşı "Erdoğan" selamı

Başkan ’ın ’le buluşmasında koronavirüs önlemi nedeniyle verdiği selam büyük ilgi görüyor ve hızla yayılıyor. Dün ünlü Hollywood yıldızı 'in, Erdoğan gibi selamlaşmasının ardından bugün de NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten benzer bir selam geldi.

  • Güncel
  • 13.03.2020 17:09
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  • Son Güncelleme: 13.03.2020 17:11
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Stoltenberg'ten Erdoğan selamı

Başkan Erdoğan, Suriye ve göç krizini görüşmek üzere 'yle bir araya gelmiş, toplantının sonunda Erdoğan elini göğsüne götürerek, "Korona" deyince Stoltenberg de el sıkışmaktan vazgeçerek Erdoğan ile aynı selamı tekrarlamıştı.



AKIM DEVAM EDİYOR
Erdoğan'ın Stoltenberg ile selamlaşması basında büyük ilgi görürken aynı zamanda da akım haline geldi. Erdoğan'dan "korona selamını" öğrenen NATO Genel Sekreteri , bugün de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile benzer şekilde selamlaştı.

HOLLYWOOD YILDIZI DA KULLANDI
ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı ,dün koronavirüsten korunmak için tokalaşmak yerine Başkan 'ın selamlaşma şeklini kullandı. Başkan Erdoğan'ın, ziyaretinde kendisini karşılayanlarla tokalaşmadan elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekmişti.

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