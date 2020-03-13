Başkan Erdoğan, Suriye ve göç krizini görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri'yle bir araya gelmiş, toplantının sonunda Erdoğan elini göğsüne götürerek, "Korona" deyince Stoltenberg de el sıkışmaktan vazgeçerek Erdoğan ile aynı selamı tekrarlamıştı.







AKIM DEVAM EDİYOR

Erdoğan'ın Stoltenberg ile selamlaşması basında büyük ilgi görürken aynı zamanda da akım haline geldi. Erdoğan'dan "korona selamını" öğrenen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün de Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile benzer şekilde selamlaştı.

HOLLYWOOD YILDIZI DA KULLANDI

ABD'li oyuncu, yönetmen ve yapımcı John Malkovich,dün koronavirüsten korunmak için tokalaşmak yerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlaşma şeklini kullandı. Başkan Erdoğan'ın, Brüksel ziyaretinde kendisini karşılayanlarla tokalaşmadan elini göğsüne götürerek selamlaması dikkati çekmişti.

