Milli Savunma Bakanı Akar, IKBY Başkanı Barzani ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münih Güvenlik Konferansı dolayısıyla geldiği Almanya'da ikili görüşmeler de gerçekleştirdi.

BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜ

Konferans kapsamında Savunma Politikaları ve İnovasyon Forumu'nda konuşma yapan Akar, daha sonra Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşme yaptı.

Türkiye ile IKBY arasındaki ikili ilişkiler ile bölgede huzur, barış ve istikrarın sağlanmasına yönelik konuların ele alındığı görüşmede, Akar tarafından terörle mücadelede iş birliğinin önemine vurgu yapıldı, Türkiye'nin terörü bitirmekteki kararlılığı dile getirildi.