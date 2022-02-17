Sabah yazarı Mahmut Övür'den çarpıcı "koalisyon" yazısı: Muhalefet partileri 60 yılda bir arpa boyu yol almamış

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde bir araya geldi.
Sabah yazarı Mahmut Övür, muhalefetin 6 benzemez üyesinin ittifak arayışını köşesine taşıdı ve oluşumu "Anlaşılan muhalefet partileri 60 yılda bir arpa boyu yol almamış... Sonunda gele gele 28 Şubat İttifakı'na geldiler. Eh... Boşuna eski Türkiye'nin partileri denmiyor." ifadeleriyle eleştirdi.
Sabah yazarı Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısı şöyle:
Bugünün eski Türkiye partileri, kendi parti tarihlerini bile bilmiyorlar ki akıl almaz bir koalisyon övgüsü düzüyorlar.
Oysa özellikle Türkiye hiçbir şeyden çekmedi koalisyon hükümetlerinden çektiği kadar. Daha 1961 yılındaki ilk koalisyondan 1999 yılındaki son 28 Şubat İttifakı'na kadar çok sayıda koalisyon girişimi ve hükümetleri, bu ülkeye derin acılar yaşattı, ağır bedeller ödetti. Koalisyonlar dönemi sadece siyaseti değil, Türkiye'yi de güçsüzleştirdi.
İlginçtir, ilk koalisyon hükümetini de 1960 darbesinden sonra CHP kurdu. Darbecilerin desteğine, İsmet Paşa gibi güçlü bir aktöre rağmen darbe sonrası ilk seçimde CHP yine tek başına iktidara gelemedi ve koalisyon hükümeti kurdu. Bu Türkiye'nin ilk koalisyon hükümetiydi. 20 Kasım 1961'de kuruldu ve sadece 217 gün sürdü.
CHP bu hükümeti Adalet Partisi ile kurmuştu.
İkinci İnönü hükümeti 25 Haziran 1962'de kuruldu ve 1 yıl 183 gün sürdü. CHP'nin bu kez ortakları Yeni Türkiye Partisi ve Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ydi.
Üçüncü İnönü hükümeti ise 25 Aralık 1963'te kuruldu, 20 Şubat 1965'te düşürüldü. CHP'nin bağımsızlarla kurduğu bu hükümetin ömrü ise sadece 1 yıl 57 gün sürdü.
Gördüğünüz gibi, İsmet Paşa 4 yılda üç hükümet kurmuş ve hiçbirinin ömrü de iki yıl olmamıştı. Bu hükümetlerin Türkiye'ye ne katkı sunduklarını bir yana bırakıyorum, asıl önemli olan milli iradeyi cuntacılara karşı savunamamasıydı. Darbeciler karşısında sinen siyasetçiler, ne yazık ki birbirlerine karşı acımasızdı.