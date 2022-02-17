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    • Güncel
    • 17.02.2022 08:47
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    • 17.02.2022 08:47
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    Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor!

    Son dakika haberi! Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.

    takvim.com.tr
    Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

    Koronavirüs Bilim Kurulu saat 16.00'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.


    16 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU
    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 463 bin 241 Kovid-19 testi yapıldı, 94 bin 176 kişinin testi pozitif çıktı, 271 kişi yaşamını yitirdi.

    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayımız dünküyle yaklaşık aynı, vefat sayımızda önemli bir düşüş var. Omicron döneminden itibaren salgının özellikle yaşlılarda ve kronik hastalarda ölüme yol açtığını biliyoruz. Vefat sayısını azaltmamız ek bir hastalıkla mücadele gücü olmayan bu grubun korunmasına bağlı" dedi.

    15 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Koronavirüs Bilim Kurulu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında toplanıyor!
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