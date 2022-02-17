CHP'li İBB izinsiz topladığı yardımları bağışçılarına iade etmedi! Bağışlar kamuya geçirildi: Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama





8 DAVA REDDEDİLDİ

İBB'nin para iadesini yapmadığının tespiti üzerine toplanan paranın kamuya geçmesine karar verilmesinin ardından İBB yönetimi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerine 8 farklı dava açıldığı ifade eden Fatih Kaymakamlığı konuya ilişkin açılan davaların sekizinin de reddedildiği belirterek açıklamasını şu şekilde sürdürdü:



Bu kararlar aleyhine, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından İstanbul İdare Mahkemelerinde açılan;

*İstanbul 8. İdare Mah. 2021/1388 E.

*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1360 E.

*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1361 E.

*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1362 E.

*İstanbul 2. İdare Mah. 2021/1359 E.

*İstanbul 10. İdare Mah. 2021/1232 E.

*İstanbul 13. İdare Mah. 2021/1345 E.

*İstanbul 4. İdare Mah. 2021/1367 Esas sayılı

8 davanın tümünde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yürütmeyi durdurma talepleri reddedilmiştir. Mahkemenin ret kararına rağmen, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Toplanan yardım paralarına bakanlık ve dolayısıyla hükümet tarafından el konulduğu" şeklinde yanlış ve taraflı bir algı oluşturulmaya çalışıldığı, bu doğrultuda farklı mecralarda paylaşımlar yapıldığı görülmektedir."