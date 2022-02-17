CHP'li İBB izinsiz topladığı yardımları bağışçılarına iade etmedi! Bağışlar kamuya geçirildi: Fatih Kaymakamlığı'ndan açıklama

Cumhuriyet Halk Partili Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi "Birlikte Başaracağız" adı altında 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu'na aykırı olarak yasal prosedürleri tamamlanmayan izinsiz yardımlar topladı.
YARDIMLAR KAMUYA GEÇİRİLDİ
Yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yasal prosedürlerin tamamlanmadan toplanan bu yardımların bağışçılarına iadesi istenildi ancak CHP yönetimi verilen süre içerisinde paraları bağışçıların hesabına yatırmadı.
Bu noktada harekete geçildi ve CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından izinsiz toplanan yardımlar kamuya geçirildi.
Konuya ilişkin Fatih Kaymakamlığı'ndan yazılı bir açıklama yayımlandı.