Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu açıkladı

Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi.

İYİLEŞEN SAYISI VAKALARIN ÜSTÜNDE

Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.



