Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 17.02.2022 20:06
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 17.02.2022 20:08
    ABONE OL

    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu açıkladı

    Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son Kovid-19 tablosunu paylaştı. Son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

    Türkiye'de son 24 saatte 465 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 92 bin 406 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi yaşamını yitirdi.

    İYİLEŞEN SAYISI VAKALARIN ÜSTÜNDE
    Günlük verileri değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Salgının Omicron döneminde, basit de olsa yeni bir hastalıkla mücadele gücü olmayan risk grubu açısından endişeliyiz. Genel olaraksa olumlu gelişmeler var: Test pozitiflik oranları düşüyor, iyileşen sayısı yeni vaka sayısının üstüne çıkıyor. Seyrin daha iyi olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

    16 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        15 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        14 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

        13 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            12 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            11 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            10 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

            9 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                8 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                7 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                6 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU

                5 ŞUBAT 2022 KORONAVİRÜS TABLOSU
                    HDP’li Semra Güzel’in dokunulmazlığı kalkıyor!
                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 17 Şubat 2022 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu açıkladı
                        SON DAKİKA