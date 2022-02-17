Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyayı kendine hayran bırakan Türkiye'den yeni insansız hava aracı BAHA geliyor





HAVALİMANI YA DA HAVA ÜSSÜNE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR

TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Bu araçların yüksek irtifadan geniş alanlarını gözetlediğini, kimi görevler için daha alçaktan uçabilecek ve daha az maliyetli platformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

BAHA'ların havalimanınahava üssüne ihtiyaç duymadan çok farklı yerlerden kalkabilecek ve kumanda edilebilecek sistemlerden biri olduğunun altını çizen Küçük, şunları söyledi: Gerek askeri üs ya da sınır bölgelerindeki gözetleme ve karakol faaliyetleri gerek hassas operasyonlarda daha küçük insansız araçlarla görev yapmak çok maliyet etkin. Bulut altı insansız hava aracı dediğimiz BAHA'lar bu tarz görevler için biçilmiş kaftan.