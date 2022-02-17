Ürettiği İHA ve SİHA'larla dünyayı kendine hayran bırakan Türkiye'den yeni insansız hava aracı BAHA geliyor

Ürettiği SİHA'lar ile dünyada bu alandaki dengeleri değiştiren Türkiye, Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) için de çalışmalarını hızlandırdı. Çok farklı görevlerde kullanılabilecek yerli BAHA'ların ihracat potansiyeli de yüksek.Bulut Altı İnsansız Hava Aracı (BAHA) da yeni başarı hikayesinde önemli roller oynayabilecek bir araç olarak öne çıkıyor. Peki böylesine gelişmiş SİHA'larımız varken, hatta TİHA'yı da üretmiş ve envantere almışken gerçekten de Türkiye'nin BAHA'lara ihtiyacı var mı?
HAVALİMANI YA DA HAVA ÜSSÜNE İHTİYAÇ DUYMUYORLAR
TRT Haber'de yer alan habere göre Savunma Sanayii Araştırmacısı Fatih Mehmet Küçük, Bu araçların yüksek irtifadan geniş alanlarını gözetlediğini, kimi görevler için daha alçaktan uçabilecek ve daha az maliyetli platformlara ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
BAHA'ların havalimanınahava üssüne ihtiyaç duymadan çok farklı yerlerden kalkabilecek ve kumanda edilebilecek sistemlerden biri olduğunun altını çizen Küçük, şunları söyledi: Gerek askeri üs ya da sınır bölgelerindeki gözetleme ve karakol faaliyetleri gerek hassas operasyonlarda daha küçük insansız araçlarla görev yapmak çok maliyet etkin. Bulut altı insansız hava aracı dediğimiz BAHA'lar bu tarz görevler için biçilmiş kaftan.
DONANMA UNSURLARI DA KULLANABİLİR
BAHA'ların keşif ve gözetleme yeteneği üzerinde duran Küçük, söz konusu araçların sadece kara unsurlarının kullanımıyla sınırlı kalmayabileceğine değiniyor ve ABD'nin bu kategoride sayılabilecek hava platformunu yıllardır donanma için kullandığı bilgisini veriyor.
ürkiye'nin de bu tür 'daha hafif ve yetenekli' uçar unsurları desteklemesi gerektiğinin önemine işaret eden Fatih Mehmet Küçük, şöyle devam ediyor: