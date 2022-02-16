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    • 16.02.2022 19:13
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    • 16.02.2022 19:18
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    NATO'dan Rusya mesajı: Tehdit değil diyalog için hazırız

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin NATO'dan yeni bir açıklama geldi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya'ya ehdit değil diyalog için hazırız." dedi.

    Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin NATO'dan yeni bir açıklama geldi.

    NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya'ya ehdit değil diyalog için hazırız." dedi.

    Stoltenberg şunları söyledi:

    "Yaptığımız aksiyonlar şu an savunma açısında. Ortaya çıkan tehdide karşı tabii ki savunma açısından bir cevap vermek durumundayız. Varlığımızı savunma olarak artırdık ve daha da artırmayı düşünüyoruz.

    DİYALOĞA HAZIRIZ
    Ukrayna'ya saldırı sistemleri kurmaya yönelik planımız yok. NATO Rusya'ya tehdit değil, diyaloğa hazırız. NATO'nun caydırıcılığını artırmak için yeni muhabere grupları oluşturulacak.

    "RUSYA GÜÇ KULLANIRSA BEDELİ OLUR"
    Rusya eğer güç kullanırsa bunun bedeli ağır olur."
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    Haberler Güncel NATO'dan Rusya mesajı: Tehdit değil diyalog için hazırız
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