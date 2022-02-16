NATO'dan Rusya mesajı: Tehdit değil diyalog için hazırız

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin NATO'dan yeni bir açıklama geldi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg "Rusya'ya ehdit değil diyalog için hazırız." dedi.

Stoltenberg şunları söyledi:

"Yaptığımız aksiyonlar şu an savunma açısında. Ortaya çıkan tehdide karşı tabii ki savunma açısından bir cevap vermek durumundayız. Varlığımızı savunma olarak artırdık ve daha da artırmayı düşünüyoruz.