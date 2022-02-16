SON DAKİKA! 15 Temmuz Köprüsü olayı nedir? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ne oldu?

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ TRAFİK DURUMU

15 Temmuz Köprüsü 16 Şubat 2022 Çarşamba akşam saatlerinden itibarne yoğun olarak araştırılmaya başlandı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün trafik durumu merak ediliyor. İstanbul'da trafik haritadaki gibidir;

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ SON DAKİKA

Konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Ayrıntılar geldikçe haberimiz güncellenecektir.

15 TEMMUZ ŞEHİTLER KÖPRÜSÜ HAKKINDA

5 Temmuz Şehitler Köprüsü, (Birinci Köprü olarak da bilinir) Karadeniz ile Marmara Denizi'ni birbirine bağlayan İstanbul Boğazı üzerinde yer alan iki asma köprüden biridir. Köprünün ayakları Avrupa Yakası'nda Ortaköy, Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar Beylerbeyi semtimizdedir.

20 Şubat 1970 tarihinde yapımına başlanan köprü, 30 Ekim 1973 tarihinde saat 12.00'de, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 50. yıldönümü şerefine devlet töreniyle hizmete açılmıştır. Yapımı tamamlandığında dünyanın en uzun dördüncü asma köprüsüyken, 2012 yılı itibarıyla yirmi birinci sırada bulunmaktadır.