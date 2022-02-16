ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna krizinde müzakere sinyaline Kremlin'den jet yanıt!
Son dakika haberi... Dünya, Rusya-Ukrayna krizine kilitlenmiş durumda. Kremlin, ABD Başkanı Biden'ın müzakere sinyalini "olumlu" karşıladı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya ile güvenlik konusunda müzakereye hazır olmasını "olumlu" bulduklarını belirterek, "Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz." dedi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gündeme ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Batı medyasında dün gece Rusya'nın, Ukrayna'ya saldıracağına ilişkin iddialarla ilgili Peskov, "Özellikle son zamanlarda bilinen konularda Batı basınında çıkan haberlere dayanarak işimizi düzeltmiyoruz. Gece her zamanki gibi geçti. Beklendiği gibi. Sakin bir şekilde uyuduk. Sabah da sakin bir şekilde iş gününe başladık." ifadelerini kullandı.
Peskov, "Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.
Olası temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen pozisyonların yakınlaşmasını teşvik etmek için diplomasinin var olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu durumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu tür müzakerelere girme arzumuzu ve hazırlığımızı vurgulamaktadır. ABD Başkanı Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtmesi olumludur." dedi.
Peskov, müzakerelerde Rusya ile Batı arasında güvenlik konularında temas noktalarının bulunacağını ancak sürecin zor olacağını, esneklik ve siyasi irade gerektireceğini dile getirdi.
"NATO'DA DURUMU DEĞERLENDİREN SİSTEMDE MUHTEMELEN BİR HANDİKAP VAR"
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in, Moskova'dan diplomatik çabaları sürdürmek için olumlu sinyaller görürken henüz sahada gerginliğin azaltılmasını görmediği yönündeki açıklamasına ilişkin de değerlendirmede bulunan Peskov, NATO'nun durumu değerlendirme sisteminde sorunlar olduğunu savundu.