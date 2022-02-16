ABD Başkanı Joe Biden’ın Rusya-Ukrayna krizinde müzakere sinyaline Kremlin’den jet yanıt!

Peskov, "Bu müzakere sürecinin başlayacağını umuyoruz." şeklinde konuştu.

Olası temas noktalarını aramak ve ilk bakışta taban tabana zıt görünen pozisyonların yakınlaşmasını teşvik etmek için diplomasinin var olduğuna dikkat çeken Peskov, "Bu durumda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu tür müzakerelere girme arzumuzu ve hazırlığımızı vurgulamaktadır. ABD Başkanı Biden'ın da bu tür ciddi müzakerelere başlamaya hazır olduğunu belirtmesi olumludur." dedi.