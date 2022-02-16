Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasındaki toplantılara ev sahipliği yapmaya hazır! Bakan Çavuşoğlu, Lavrov ile görüştü





Görüşmelerde Rusya-Ukrayna gerilimi ele alındı. Diplomatik girişimlerin önemine değindi.

LAVROV NE DEMİŞTİ?

Rusya'nın ABD ve NATO'ya sunduğu güvenlik garantileri taslağı ile ilgili konuşan Lavrov, bu yönde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Joe Biden'ın diyaloğu sürdürme kararına atıfta bulunarak, "Bunu olumlu bir adım olarak görüyoruz ve böyle bir diyaloğa hazırız. Ancak hiçbir zaman NATO'nun pervasızca doğuya ilerlemesini durdurma amacımızdan geri durmayacağız" dedi.

BATI'NIN HİSTERİSİ BİZİ ŞAŞKINLIĞA UĞRATIYOR

Ukrayna'nın doğusundaki kriz nedeniyle Rusya'nın Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde yaptığı askeri tatbikatları savunan Lavrov, "Batı'nın Ukrayna çevresindeki histerisi bizi derin şaşkınlığa uğratıyor. Biz kendi topraklarımızda ne yaparsak yapalım, Batı bize kendi topraklarımızda ne yapmamız gerektiğini söyleme hakkını kendisinde görüyor" dedi.





