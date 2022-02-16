Son dakika: AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "Elektrikte 210 sınırına kadar bir ucuzlama düşünülüyor"





"EN ÇARPICI FAYDA: TİCARETHANE VE MESKEN TARİFELERİNİN AYNI KATEGORİYE ALINMASI"

* 4 milyon haneye nakit para olarak elektrik desteği verilecek. 30 milyon abonenin 4 milyonu böyle rahatlamış oluyor. Onlara böyle bir imkân sağlanıyor. Doğalgazda da böyle bir şey var. 450 lira ile 1150 lira arasında ihtiyaç sahiplerine veriliyor.

* Bence en çarpıcı fayda ticarethane ve mesken tarifelerinin aynı kategoriye alınması oldu. Bu çok önemli bir şey. Altını çizmekte fayda var.

* Bu iş nereden çıktı, biz bu noktaya nasıl geldik? Vatandaşın hissiyatıyla yaklaşayım. Siz bize diyorsunuz ki elektrik üretim gücümüzü 32 bin megawatt'tan 100 bin megawatt'a çıkardınız. Çıkardınız da ne olacak. Zam olmaması lazım. Elektriğin ucuzlaması gerekirken, neden pahalanıyor? Bu soruyu soracak vatandaş. Onun cevabını verelim.