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    • Yaşam
    • 16.02.2022 18:30
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    • 16.02.2022 18:56
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    Bunun adı canilik! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katletti! Cani Hüseyin Can Gökçek...

    Giresun'da kan doduran bir olay meydana geldi. Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk’ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü. Polis ekipleri, kaçan Gökçek'i il dışına çıkmak için gittiği havalimanında yakaladı. Sıla Şentürk'ü katleden Hüseyin Can Gökçek'in emniyetteki ifadesinin sürdüğü öğrenildi. İşte kan donduran olayın detayları...

    AJANSLAR
    Bunun adı canilik!

    Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.

    Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

    16 YAŞINDAKİ SILA ŞENTÜRK'ÜN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI
    Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

    Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Sıla Şentürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Şentürk'ün cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

    CANİ YAKALANDI
    Hüseyin Can Gökçek ise il dışına çıkmak için gittiği Ordu-Giresun Havalimanı'nda polis ekiplerince yakalandı. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerine teslim edilen Gökçek'in sorgusu sürüyor.

        Öte yandan polis ekipleri, olay yerinden kaçan Hüseyin Can Gökçek'in il dışına çıkmak için havalimanına kendisini götüren taksi sürücüsünün de ifadesine başvurdu.

        VALİ ÜNLÜ: SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDİYORUZ
        Giresun Valisi Enver Ünlü de Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün bir cani tarafından hayattan koparılan Sıla Şentürk kızımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Cinayet zanlısı kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, süreci hassasiyetle takip ediyoruz. Evladımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

        SPOR DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
        Sıla Şentürk (16) için Trabzonspor, GZT Giresunspor ve Medipol Başakşehir'in ardından Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray, Çaykur Rizespor gibi birçok kulüp de taziye paylaşımlarında bulundu.
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        Haberler Yaşam Bunun adı canilik! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katletti! Cani Hüseyin Can Gökçek...
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