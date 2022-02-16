Bunun adı canilik! 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ü boğazını keserek katletti! Cani Hüseyin Can Gökçek...

Giresun'da Hüseyin Can Gökçek (21), ailesi tarafından nişanlandırılan Sıla Şentürk'ü (16) bıçakla boğazını keserek öldürdü.



Olay, sabah saatlerinde Erikliman köyünde meydana geldi. Babaannesine ait evde kalan Sıla Şentürk, bir süre önce ailesinin nişanlandırdığı Hüseyin Can Gökçek ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

16 YAŞINDAKİ SILA ŞENTÜRK'ÜN BOĞAZINI KESİP EVDEN KAÇTI

Gökçek, yanında getirdiği bıçakla Şentürk'ün boğazını kesti. Küçük kız, kanlar içinde kalırken, Gökçek ise evden kaçtı. Aile fertlerinin olmadığı evde işitme ve konuşma engelli babaanne, durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.