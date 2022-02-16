CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! Tarım arazisine otel yapılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Şubat ayı olağan meclisinin ikinci oturumu Ahmet Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde, Başkan Vekili Mustafa Özuslu başkanlığında gerçekleşti. İmar planlarında tarım alanı olarak işli İzmir merkezli bir holdinge ait Torbalı Kuşçuburun mevkiindeki iki parselden birini turizm alanına dönüştürülmesine ilişkin imar plan değişikliği önerisi AK Partili ve CHP'li meclis üyelerini karşı karşıya getirdi. İmar plan değişikliği AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin ret oyuna karşılık CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.
HUKUKA AYKIRI İŞ YAPIYORUZ
Önerge görüşülürken söz alan AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe, Torbalı Belediye meclisinde Ağustos ayında görüşülen gündem maddesinin 5.5 – 6 ay gibi kısa bir sürede büyükşehir belediye meclis gündemine geldiğini belirterek şunları söyledi; "Bu planlara İzmir Büyükşehir Belediyesinin son dönemlerde en hızlı onayladığı planlar diyebiliriz. Bir çok planın henüz askıya dahi çıkmadığını görüyoruz. TMMOB'a bağlı Şehir Plancıları Odasının bu planlarla ilgili ne bir itirazı ne de açtığı dava oldu. Oysaki depremzede vatandaşların yıkılan konutlarının yerine yenisini yapabilmesi için elini rahatlatacak emsal artışlarına ya da evini kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yeniden yapmak isteyen vatandaşlara çok seri bir şekilde davalar açılmıştı.
Karşıyaka'da imar planlarında yeşil alan olarak işli bir parselin özel eğitim alanına dönüştürülmesine ilişkin plan değişikliği geçtiğimiz aylarda meclis gündemine geldiğinde defalarca bunun yanlış olduğunu söylemiştik. Buna rağmen önerge CHP'li meclis üyelerinin oyları ile kabul edilmişti. O plan değişikliği geçtiğimiz günlerde mahkemece iptal edildi. Meslek odalarının bu güne kadar hangi planlara dava açıp hangilerine açmadığını nedenleri ile Cumhur İttifakı olarak araştıracağız. Emsal artışı ile ilgili Konak ve Bayraklı Belediye Başkanlarımıza ne kadar ruhsat verdiklerini sorduk. Bize emsal ile ilgili hiç ruhsat talebi olmadı cevabı verildi. Gültepe'deki kentsel dönüşüm planlarına dava açıp iptal ettiren meslek odalarının aynı hassasiyeti buradaki tarım alanı için de göstermesini beklerdik. Odaların kişiye özel dava açtıklarını görüyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi kişiye özel davranmamalı. Konuya genel olarak bakmalı. Gidin alanı görün. Biz şu an burada hukuka aykırı iş yapıyoruz" dedi.