CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden skandal karar! Tarım arazisine otel yapılacak

HIZAL: SİYASETEN İLKESİZLİKTİR

AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal ise; İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin uzun yılların hastalığı olan mazeret belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergilediğini söyledi. "Engelleniyoruz, bizi engelliyorlar diyerek mazeret belediyeciliğini en iyi şekilde uygulayanlara ödül verilecek olsa bu kesinlikle İzmir Büyükşehir Belediyesine verilirdi" diyen Hızal, sözlerini şöyle sürdürdü; "Siyaset belli ilkeler üzerinden yapılmalıydı. Siyaseti ilkeler doğrultusunda yapmazsanız o zaman verdiğiniz kararlar objektif değil sübjektif olur. Burada bir imar plan değişikliği yapılıyor. Buradaki alan tarım arazisi. 'Başka bir tarım mümkün' diyerek, her ortamda hükümetin tarım politikalarını eleştiren İBB Başkanı Soyer, bu alanın nasıl bir alan olduğunu herhalde görmüştür. Ancak o kadar seri bir şekilde plan değişikliği yapıyorsunuz ki kafamızda çok ciddi soru işaretleri oluşuyor. Bu alan bir firmaya ait. İzmir depreminde evleri zarar gören vatandaşların emsal artış taleplerine 'mış' gibi yapıp emsal artışını sadece Bayraklı ilçesi ile sınırlandıran İzmir Büyükşehir Belediyesi bu devasa tarım arazisini sırf otel yapılabilsin diye turizm alanı olarak değiştiriyor.