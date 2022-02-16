Başkan Erdoğan'dan BAE'li gençlerle toplantıda önemli açıklamalar: İslam dünyasının geleceğine dair umutlarım artıyor

Başkan Erdoğan, bu kapsamda Abu Dabi'de "gençlik alanında iş birliğine dair mutabakat muhtırasının" imzalandığını hatırlatarak, böylece, gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürmeleri yolunda önemli bir eşiğin daha aşıldığının altını çizdi.

Gençlerin de bu mutabakatın ruhunu hayata geçirme yönünde gereken çabayı göstereceğine inandığını ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Gençler olarak sizlerden, Türkiye ile BAE arasında gönül elçileri olarak hareket etmenizi bekliyoruz. İki dost ve kardeş ülke olarak geniş bir yelpazede ciddi iş birliği imkanlarına sahibiz. Özellikle uzay programları ve yenilikçi teknolojiler alanlarında benzer vizyonları paylaştığımızı görüyorum. Uzun süreli bir planlama ve çalışmanın ürünü olan Milli Uzay Programımızı geçtiğimiz sene açıkladık. İnşallah Cumhuriyet'in 100'üncü yılında yani gelecek sene milli ve özgün roketimizle aya sert iniş gerçekleştireceğiz. Uzay programımızı açıkladığımız günlerde BAE de 'Umut' olarak adlandırdığı Mars misyonunu gezegenin yörüngesine başarıyla yerleştirmişti. O dönemde Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ile Sayın Bakan Amiri'nin sosyal medya üzerinden iki ülkenin uzay programlarına karşılıklı takdirlerini ifade etmesi, dostluğumuzun baki olduğunu tüm dünyaya göstermişti. Geçtiğimiz günlerde yörüngedeki birinci yılını tamamlayan 'Umut', esasen hepimizin umudunu temsil ediyor."