Aslan dolunayı nedir, ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek? Aslan dolunayının burçlara etkisi nelerdir 2022?

ASLAN DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?

YÜKSELEN KOÇ

Maddi konular ve bunlara yüklediğiniz anlamlar üzerinden son üç aydır yaşadıklarınız tekrar gündeme gelebilir. İleri dönük hedefleriniz sebebiyle bugünü kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Daha çok keyif aldığınız alanlara yönelmek, bu konularda farklı bir adım atmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili konular öncelik kazanacak. Dolunay sürecinde üstlendiğiniz sorumlulukların ne kadar hakkını verdiğinizin geri dönüşünü alacaksınız. Eğer ihmal edilen noktalar varsa bunu telafi etmeye önem verin.

YÜKSELEN BOĞA

19 Kasım tutulması ile hayatınızın tüm alanlarını ilgilendiren konular gündeme gelmişti. Mümkün olduğu kadar merkezinize kendinizi alarak karar vermeniz gereken bu süreçteki olaylarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Ailenizle ve yuvanızla ilgili konular öne çıkabilir. İnandığınız doğrulara öncelik verip, bitmesi gerekenler konusunda inat etmediyseniz daha az zorlanacağınız bir dönem olacak. Atladığınız noktaları da şimdi telafi etmek durumunda kalacaksınız.

YÜKSELEN İKİZLER

Son üç aydır inançlarınızı sorguladınız. Hayata bakışınızdaki değişim ile tekrar yüzleşebilirsiniz. Yapılan iç muhasebelerde, psikolojik süreçlerle ilgili fark edilenlerle değişim yaşanmadıysa bu dolunayda bazı iletişim krizleri ile karşılaşılabilir. Özellikle yakın çevreyle olan ilişkileriniz ön planda olacak. Önyargılı bakış geliştirdiğiniz alanlarda yumuşamaya gayret edebilirsiniz.