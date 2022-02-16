Aslan dolunayı nedir, ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek? Aslan dolunayının burçlara etkisi nelerdir 2022?

Gün içerisinde Aslan dolunayının burçlara etkisi nelerdir 2022 sorusunun yanıtı sıklıkla araştırılıyor. Özellikle astroloji severler doğa olaylarını yakından takip ediyor ve gerçekleşen bu olayların kişilerin yaşamında nasıl bir etki yarattığını öğrenmek istiyor. Aslan dolunayının yaşandığını duyan kişiler yükselen burca göre etkisinin neler olduğunu merak etmeye başladı. Peki Aslan dolunayı nedir, ne zaman başlayacak ve hangi tarihte bitecek?
2022 ASLAN DOLUNAYI NE ZAMAN?
16 Şubat Çarşamba, İstanbul saatiyle 19:56'da Aslan burcunda bir dolunay gerçekleşecek. 16 Şubat Çarşamba 16:56'da Dolunay öncesi Mars ve Venüs Oğlak burcunda kavuşacak. 16 Şubat'ta Aslan burcunun 27'nci derecesinde meydana gelecek dolunayın etkileri 10-12 gün sürecek.
ASLAN DOLUNAYININ BURÇLARA ETKİSİ NELERDİR?
YÜKSELEN KOÇ
Maddi konular ve bunlara yüklediğiniz anlamlar üzerinden son üç aydır yaşadıklarınız tekrar gündeme gelebilir. İleri dönük hedefleriniz sebebiyle bugünü kaçırdığınızı fark edebilirsiniz. Daha çok keyif aldığınız alanlara yönelmek, bu konularda farklı bir adım atmak isteyebilirsiniz. Aşk hayatınız ya da çocuklarınızla ilgili konular öncelik kazanacak. Dolunay sürecinde üstlendiğiniz sorumlulukların ne kadar hakkını verdiğinizin geri dönüşünü alacaksınız. Eğer ihmal edilen noktalar varsa bunu telafi etmeye önem verin.
YÜKSELEN BOĞA
19 Kasım tutulması ile hayatınızın tüm alanlarını ilgilendiren konular gündeme gelmişti. Mümkün olduğu kadar merkezinize kendinizi alarak karar vermeniz gereken bu süreçteki olaylarla tekrar karşılaşabilirsiniz. Ailenizle ve yuvanızla ilgili konular öne çıkabilir. İnandığınız doğrulara öncelik verip, bitmesi gerekenler konusunda inat etmediyseniz daha az zorlanacağınız bir dönem olacak. Atladığınız noktaları da şimdi telafi etmek durumunda kalacaksınız.
YÜKSELEN İKİZLER
Son üç aydır inançlarınızı sorguladınız. Hayata bakışınızdaki değişim ile tekrar yüzleşebilirsiniz. Yapılan iç muhasebelerde, psikolojik süreçlerle ilgili fark edilenlerle değişim yaşanmadıysa bu dolunayda bazı iletişim krizleri ile karşılaşılabilir. Özellikle yakın çevreyle olan ilişkileriniz ön planda olacak. Önyargılı bakış geliştirdiğiniz alanlarda yumuşamaya gayret edebilirsiniz.