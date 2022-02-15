Devlet Bahçeli kirli ittifakın yuvarlak masasını karikatürle dağıttı: Altılı ganyan gizli ayak HDP!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyla ilgili, "Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen veya kare olsaydı 4 ayağı olurdu ama yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak, yani HDP." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hem Türkiye'nin, hem de dünyanın oldukça nazik, bir o kadar da karmaşık ve kaygan bir dönemin içinden geçtiğini ifade etti.