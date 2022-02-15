Devlet Bahçeli kirli ittifakın yuvarlak masasını karikatürle dağıttı: Altılı ganyan gizli ayak HDP!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, altı muhalefet partisinin genel başkanlarının yaptığı toplantıyla ilgili, "Yuvarlak masa etrafında toplanmanın manası iyi anlaşılmıştır. Masa dikdörtgen veya kare olsaydı 4 ayağı olurdu ama yuvarlak masa olunca ayak bir, o da gizli ayak, yani HDP." değerlendirmesinde bulundu.
Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, hem Türkiye'nin, hem de dünyanın oldukça nazik, bir o kadar da karmaşık ve kaygan bir dönemin içinden geçtiğini ifade etti.
"BU NASIL BİR AKIL TUTULMASIDIR"
"Zillet ittifakının", sabah akşam "Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem" ezberini tekrarladığını belirten Bahçeli, "Bildikleri bir şey yok, yapacakları bir şey yok, cumhurbaşkanı adayları yok, stratejik hedefleri yok, politikaları yok, geleceğe dair en ufak bir hazırlıkları yok. Günlerce bir masa etrafında nasıl konuşlanacaklarını tartıştılar. Oturma düzeninin nasıl olacağını konuştular. Sonunda da güç bela, zorlaya zorlaya Ahlatlıbel'de altı sandalyeli bir masanın çevresinde, 6+1 formatında buluştular." ifadesini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yeni bir şey söylemekten, ortak bir siyasi program ve gelecek hikayesi üretme becerisinden mahrumiyetlerinin ileri düzeyde olduğu bir kez daha anlaşılmış, açığa çıkmıştır. Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme geçme amacından başka hiçbir müşterek noktası olmayan görünüşte altı, gerçekte yedi partinin bir siyasi dağılma içinde oldukları yeniden belli olmuştur. Eskiye dönme niyeti bir reform değil, bir restorasyon çabası, revizyonist bir mantığın çıpasıdır. Halbuki Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhuriyet'in üçüncü evresinin cümle kapısı, muazzam bir yönetim ve sistem reformunun tanımıdır. Zillet ittifakı havlu atmıştır. Boşuna uğraşmıştır. Boş yere zaman tüketmiştir. Ahlatlıbel'de 5,5 saatlik bir görüşmenin ardından yapılan ortak açıklamada yeni ve dişe dokunur hiçbir şey yoktur. Zillet ittifakı şunu aklından çıkarmasın, erteye kalan sona kalır, sona kalan dona kalır. Bunlara ne söylesek yararsız ve sonuçsuzdur; çünkü kimine sivrisinek saz, kimine de davul zurna azdır. Bir koyundan iki post da çıkmayacaktır.
Henüz Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem'e nasıl geçeceklerinin planlamasını dahi yapamamışlar, bunu da ortak açıklamada itiraf etmişlerdir. Üstelik geçiş sürecinin yol haritası üzerinde çalışacaklarına da vurgu yapmışlardır. Bugüne kadar birbirinize ziyaretler yapıyordunuz. Her hafta zillet günleri düzenliyordunuz. Hiç mi dersinize çalışmadınız? Hiç mi hazırlık yapmadınız?
Mezkur açıklamada çok daha vahim savrulmalar vardır ve altı parti bölücülüğün elebaşı HDP'nin dayatmalarını metnin içine kurnazca serpiştirerek benimsediklerini ispat etmişlerdir. Avrupa Konseyinin ve Avrupa Birliğinin normlarına bağlı kalacaklarmış. Bu nasıl bir akıl tutulmasıdır? Bu nasıl bir köksüzlüktür? Bu nasıl bir gayrimilliliktir? Ey zillet ittifakı, bu kadar mı yabancılaştınız? Bu kadar mı yozlaştınız? Bu kadar mı başkalaştınız? Bahsedilen bu normlar nelerden ibarettir? Açıklasınlar da öğrenelim. Avrupa Konseyinin terörist Demirtaş ile Sorosçu Osman Kavala hakkındaki melanet görüşlerine bağlı kalacaklar mı? Türkiye aleyhtarı hasmane tutumuna destek olacaklar mı? Bu soruların cevaplanması maşeri vicdana göre hayat memat konusudur."